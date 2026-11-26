Kaip matosi nuotraukose, ne viena dama kaip akcentą pasirinko „Chanel“ rankinę.
Įvaizdžius papildė „Chanel“
Labdaros vakaro metu susirinkusieji žavėjo dėmesį prikaustančiais įvaizdžiais – netrūko blizgučių, elegantiškų suknelių ir akį traukiančių aksesuarų.
Vienas tokių – „Chanel“ rankinės, su kuriomis pozavo net kelios vakaro viešnios. Jos įvaizdžius papildė šių mados namų „Chanel Vanity Case“ rankinėmis.
Tokios stiliaus detalės kaina gali siekti 3 700-3 800 eurų.
Susivienijo dėl kilnaus tikslo
Primename, kad šis išskirtinis vakaras subūrė ištikimiausius fondo bendruomenės narius – verslo ir visuomenės atstovus, žinomus žmones, sporto bei kultūros pasaulio asmenybes.
Visus juos vienijo bendras tikslas – susitelkti dėl prasmingos misijos ir padėti sunkiai sergantiems vaikams.
„Pure Imagination“ – vakaras, kuriame susitinka įkvėpimas, bendrystė ir gerumas, primenantis, kad kartu galime kurti tikrus stebuklus.
Vakaro svečius galite pamatyti straipsnio pradžioje esančioje nuotraukų galerijoje.
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