Žinomai Lietuvos atlikėjai prabilus apie siaubingą patirtį vaikų darželyje – Vaiko teisių reakcija

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Vaiko teisių specialistais. Situaciją pakomentavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnysis patarėjas Algaudas Martinka.
Sureagavo Vaiko teisės
„Vaiko apklausa policijoje gali būti emociškai sudėtinga patirtis tiek pačiam vaikui, tiek jo artimiesiems. Vaikui gali tekti prisiminti ir pasakoti apie skaudžius įvykius, patirtą smurtą ar tai, ką teko matyti. Todėl ypač svarbu užtikrinti, kad apklausos metu jis jaustųsi saugus, būtų išgirstas ir patirtų kuo mažiau papildomo emocinio krūvio. Į vaiko apklausą, kai apklausiamas mažametis, jaunesnis nei 14 metų, visada kviečiamas psichologas. Jo dalyvavimas padeda užtikrinti, kad apklausa vyktų atsižvelgiant į vaiko amžių, emocinę būklę ir individualius poreikius. Tėvai apklausoje paprastai nedalyvauja.
Psichologas padeda vaikui užmegzti ryšį, nusiraminti ir pasakoti apie įvykius jam priimtinu būdu. Kiekvienas vaikas į sudėtingas situacijas reaguoja savaip: vienas gali kalbėti gana laisvai, kitam gali prireikti daugiau laiko ir padrąsinimo. Kartais vaikas išgyvena baimę, jaučia gėdą ar nerimą, o kartais tiesiog dar neranda žodžių tam, ką patyrė. Todėl svarbu jo neskubinti, nespausti ir leisti pasijusti saugiai. Svarbu ir tai, kad apklausa nesukeltų vaikui papildomo emocinio krūvio.
Netinkamai užduodami klausimai, spaudimas ar būtinybė ne kartą pasakoti apie skaudžius įvykius gali didinti vaiko įtampą. Todėl stengiamasi išvengti pakartotinių apklausų. Jei vaiką būtina apklausti dar kartą, svarbu įvertinti tokio sprendimo būtinybę ir galimą poveikį jam. Vaiko teisių gynėjų darbo praktikoje yra pasitaikę atvejų, kai vaikas apklausos metu nepratarė nė žodžio. Tokiose situacijose svarbu suprasti, kad tylėjimas gali būti susijęs su baime, nerimu ar sunkumu kalbėti apie patirtus išgyvenimus. Vaiko negalima skubinti ar versti kalbėti – jam reikia laiko, kantrybės ir saugios aplinkos.
Apklausos metu psichologas padeda vaikui, o vaiko teisių gynėjas rūpinasi, ar paisoma vaiko teisių ir interesų, ar apklausa vyksta atsižvelgiant į jo poreikius. Prireikus jis gali atkreipti apklausą vykdančių specialistų dėmesį į vaiko savijautą, apklausos eigą ar trukmę, teikti prašymus ir užduoti klausimų. Visų šiame procese dalyvaujančių specialistų tikslas – sudaryti vaikui kuo saugesnes sąlygas išsipasakoti.
Vaikui, atsidūrusiam tokioje situacijoje, ypač svarbu jausti, kad jis nėra kaltas dėl to, kas nutiko, ir kad šalia yra suaugusiųjų, pasirengusių jį išklausyti bei padėti. Siekiant teisingumo, būtina nepamiršti svarbiausio – vaiko saugumo ir emocinės gerovės. Kilus klausimų, kviečiame žiūrėti Vaiko teisių TV arba konsultuotis su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 0 800 10 800, taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje.
Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112“, – rašoma komentare.
Primename, kad moteris įrašą paviešino Facebook platformoje, juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Prabilo apie smurtą vaikų darželyje
Naujienų portalui tv3.lt I. Malakauskaitė-Juodeikienė sakė, kad šiurpūs įvykiai vyko viename Kretingos darželių.
Su sekėjais ir draugais Indrė Facebook pasidalijo sužinojusi, kad kovo mėnesį vaikų darželyje auklėtoja smurtavo prieš vaikus.
Moteris pabrėžė, kad ją šokiravo ne tik smurto faktas, bet ir tai, kad ta pati mokytoja ir toliau dirba su vaikais. Tiesa, jau kitoje ugdymo įstaigoje.
Anot jos, po pusmečio vykusioje vaiko apklausoje šis nekalbėjo, todėl buvo nustatyta, kad vaikas neva nėra nukentėjęs. Socialiniame tinkle ji rašė:
„Smurtas prieš vaiką ugdymo įstaigoje.
Kovo mėnesį įvyko smurtas prieš mano vaiką darželyje. Auklėtoja stipriai trenkė vaikui per galvą. Kameros tai užfiksavę. Dar kitai mergaitei paplėšė ausį iki kraujų. Pradėtas tyrimas, vaikų teisės mūsų namuose, apklausos pas tyrėjus, apklausa ir mano vaikui.
Apklausos metu pamačius vaizdo įrašą, kaip laiptinėje lipant laiptais auklėtoja užsimoja ir trenkia mano vaikui per galvą, apsiverkiau. Kokie nužmogėję žmonės dirba su vaikais! Smurtas prieš vaiką, kuris nieko negali padaryt tau atgal, lengva vieta išleisti emocijoms?
Pasirodo ta auklėtoja turėjo fetišą vaikams sukinėti ausis, kuris neklauso, ateinam pasukam. Ir visos grupės vaikams tai atrodė norma, nes jie nuo mažumės darželyje pripratę – neklausysi, suksiu ausį. Ir tik dėl to, kad vienai mergaitei patempė / pasuko ausį iki kraujų, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas (ir išaiškinti kiti smurto poelgiai, tarp jų ir mano vaiko atvejis).
Sūnaus apklausa vyko rugpjūčio mėnesį, po beveik PUSMEČIO nuo pačio įvykio. Apklausos metu vaikas nieko nekalbėjo. Ir tuomet, vuolia, jūs nesat nukentėję, nes vaikas NEPASAKĖ, KAD JAM BUVO SUKELTAS SKAUSMAS.
Po PUSMEČIO, 4-metis nepasakė , kad jam skaudėjo. Ką 4-metis turi prisiminti po pusės metų? Kiek jam skaudėjo? Suaugęs gali neprisiminti KIEK skaudėjo, o čia iš vaiko reikalaujama?!
O žiauriausia dalis ta, kad ji ne tik liko nenubausta, o dar ir toliau dirba auklėtoja (tik kitoje įstaigoje) su vaikais. Tai kiek vaiką reikia sužaloti, kad būtų bausmė tokiam žiauriam žmogui?
Filmuotų įrodymų neužtenka, svarbiausi tik 4-mečio parodymai. Nenukentėjęs nes nepasakė, kad skaudėjo. Žiauru.“
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