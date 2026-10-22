Mirė gerbiamas aktorius: „Niekada nebus pamirštas...“

Kaip praneša „Daily Express“, Allister Bain mirė rugsėjo 24 dieną, tačiau apie jo netektį visuomenė sužinojo tik dabar, po spalio 13 dieną Islingtone įvykusios kremavimo ceremonijos.
Netektis
Apie aktoriaus mirtį socialiniame tinkle „Instagram“ pranešė jo bičiulė Caroline Muraldo.
Pasidalijusi nespalvota nuotrauka, kurioje Allister Bain įamžintas vilkintis dryžuotą kostiumą, su katiliuku ant galvos ir skėčiu rankoje, moteris paskelbė jautrią žinutę.
„Su liūdesiu turiu pranešti apie Allister Bain – rašytojo, aktoriaus, šokėjo, choreografo ir „The Bee Wee Ballet“ vadovo – mirtį. Į šią šalį jis atvyko iš Grenados 1958 metais kartu su savo šokių trupe.
Per ilgą ir sėkmingą karjerą jis dirbo televizijoje, teatre ir kine. Sulaukęs 94 metų, jis ramiai išėjo. Jis buvo įkvėpimo šaltinis daugeliui žmonių ir jo labai trūks“, – rašė Caroline Muraldo.
Per ilgą karjerą sukūrė daugybę vaidmenų
Allister Bain gimė Grenados Sent Endriu parapijoje, o 1958 metais persikėlė į Angliją, siekdamas tęsti savo kūrybinę karjerą.
Jo vadovaujama šokių trupė „Bee Wee Ballet of Grenada“ savo pasirodymais prisidėjo prie tradicijos, iš kurios ilgainiui išaugo garsusis Noting Hilo karnavalas, formavimosi.
Aktoriaus karjera televizijoje prasidėjo 1964 metais, kai jis atliko slaugytojo vaidmenį serialo „Theatre 625“ epizode „With Love and Tears“.
Vėliau jis pasirodė tokiuose televizijos projektuose kaip „Us Girls“, „Vanity Fair“, „Bugs“, „The Professionals“, „Love Thy Neighbour“ ir „Waking the Dead“.
2009 metais Allister Bain sulaukė naujos žiūrovų kartos dėmesio, kai pasirodė populiaraus serialo „Doctor Who“ kalėdiniame epizode „The End of Time, Part One“.
Jame aktorius įkūnijo energingą senjorą Winston Rampaul, kuris buvo Bernard Cribbins vaidinamo personažo Wilfred Mott bičiulis.
Šis epizodas buvo ypač reikšmingas serialo gerbėjams, nes juo prasidėjo dviejų dalių istorija, žymėjusi David Tennant pasitraukimą iš pagrindinio vaidmens.
Allister Bain taip pat turėjo ilgą ir sėkmingą teatro karjerą, prasidėjusią dar aštuntajame dešimtmetyje.
1978 metais jis buvo vienas pirmųjų Michael McMillan pjesės „The School Leaver“ aktorių. Spektaklis buvo pristatytas „Royal Court Theatre“ jaunųjų rašytojų festivalyje.
Be aktorystės, Allister Bain aktyviai kūrė ir pats. Pirmąją savo pjesę „People“ jis parašė 2001 metais.
Net ir sulaukęs garbaus amžiaus menininkas nenustojo kurti. 2012 metų sausį, būdamas 80-ies, jis pristatė pjesę „Pardon My Simplicity“. 2017 metais pasirodė ir jo atsiminimų knyga „The French Cashew Tree“.
Gerbėjai ir bičiuliai neslepia liūdesio
Žinia apie Allister Bain mirtį sukrėtė jo bičiulius, kolegas ir gerbėjus. Socialiniuose tinkluose pasipylė jautrūs atsisveikinimo žodžiai bei prisiminimai apie ilgametį menininko indėlį į kultūrą.
„Allister mylėjo daugybė žmonių iš įvairiausių gyvenimo sričių. Jis mokėdavo prajuokinti taip, kad iš juoko net ašaros byrėdavo. Savo pasakojimais ir šokiais jis sugebėdavo užburti publiką. Grenados šokio krikštatėvis. Ilsėkis ramybėje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė vienas gerbėjas.
Kitas prisiminė išskirtinį menininko talentą ir jo gebėjimą įkvėpti aplinkinius.
„Išties liūdna žinia. Allister buvo nepaprastas pasakotojas, aktorius, rašytojas, šokėjas ir režisierius. Visus šiuos išskirtinius gebėjimus jis atskleidė Peckham bibliotekoje, dalyvaudamas puikioje literatūros plėtros programoje.
Savo ypatingu būdu jis mus ir švietė, ir linksmino. Jis buvo vienas iš dramaturgijos pradininkų šios šalies kūrybinių menų srityje. Niekada nebus pamirštas. Ilsėkis amžinoje ramybėje, stiprybėje ir žodžiuose“, – dalijosi prisiminimais gerbėjas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.