Mirė žinomi 27-erių Siamo dvyniai: štai kaip jie atrodė

Kaip skelbia užsienio žiniasklaida, broliai mirė spalio 15-osios ankstyvą rytą Zipakiros mieste, skelbė dailystar.co.uk.
Vos prieš 48 valandas jie socialiniuose tinkluose buvo pasidaliję vaizdo įrašu, kuriame demonstravo savo pažangą ir bandė atsistoti be kitų pagalbos.
Pranešama, kad José Luisas sunegalavo spalio 14 dieną, o jo sveikata netrukus sparčiai pablogėjo.
Vyresnysis brolis Damianas Cevallosas radijui „La Voz de Milagro“ atskleidė, kad prieš kritiškai pablogėjant būklei José Luisas turėjo šlapinimosi sutrikimų.
Šeimos bičiulis Fernando Carrillo, padėjęs organizuoti brolių perkėlimą į ligoninę, pasakojo, kad José Luisui sustojo širdis, tačiau medikams pavyko jį atgaivinti. Teigiama, kad dėl to José Armando patyrė širdies smūgį.
Pranešama, kad abu broliai mirė.
Skaudžią žinią pranešė jų komanda
Apie brolių mirtį pranešė jų socialinių tinklų paskyras administravusi komanda. Pareiškime ji pasidalijo skaudžia žinia ir paprašė gerbti gedinčios šeimos privatumą.
„Su didžiuliu skausmu ir liūdesiu norime informuoti savo sekėjus ir visą bendruomenę, kad mūsų mylimi dvyniai mirė anksti šį rytą“, – rašoma pranešime.
Jame taip pat pabrėžiama, kokį pėdsaką broliai paliko kitų žmonių gyvenimuose.
„Jų istorija, šypsenos ir požiūris į gyvenimą paliko neišdildomą pėdsaką daugelio žmonių širdyse“, – teigiama pareiškime.
Komanda patvirtino, kad daugiau informacijos apie brolių mirtį viešai nebus skelbiama.
Visą gyvenimą praleido kartu
1999 metų rugsėjo 8 dieną Ekvadoro Milagro mieste gimę José Luisas ir José Armando visą gyvenimą praleido kartu. Jie buvo žinomi kaip Ekvadoro Siamo dvyniai ir socialiniuose tinkluose sulaukė didelio susidomėjimo – jų „TikTok“ paskyrą sekė daugiau nei 837 tūkst. žmonių, o „Instagram“ turėjo beveik 61 tūkst. sekėjų.
Broliai dažnai dalijosi kasdieniais iššūkiais ir pasakojo apie sunkumus, su kuriais susidūrė dėl savo fizinės būklės. Vaikystėje jiems buvo sunku suderinti kojų judesius, todėl iš pradžių tekdavo šliaužti grindimis.
José Luisas anksčiau prisiminė: „Anksčiau šliauždavome grindimis, o tai buvo sunku, nes nemokėjome suderinti kojų judesių.“
Vis dėlto didžiausia jų svajonė buvo išmokti vaikščioti savarankiškai. „Būdavo akimirkų, kai verkdavome, nes norėjome normaliai vaikščioti abiem kojomis“, – yra sakęs José Luisas.
Balandį broliai išvyko į Kolumbiją, kur jiems buvo taikomas specializuotas reabilitacinis gydymas. Savo pažanga ir patirtimi jie nuolat dalijosi socialiniuose tinkluose.
Nors labai troško išmokti vaikščioti, broliai buvo atsisakę galimybės atlikti operaciją ir atsiskirti.
„Jei gimtume iš naujo, vėl norėtume gimti Siamo dvyniais“, – anksčiau yra sakęs José Luisas.
Jo brolis José Armando gyvenimą kartu su dvyniu vadino „gražiausia Dievo jam dovanota dovana“.