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TV3 naujienos > Žmonės

Žinoma dainininkė pirmą kartą pripažino apie savo orientaciją: „Žinote...“

2026-11-09 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-09 17:25
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52-ejų Kanados dainininkė Alanis Morissette atvirai prabilo apie savo seksualinę orientaciją. Nuo 2010 metų su muzikantu Mario „Souleye“ Treadway susituokusi atlikėja atskleidė esanti panseksuali.

LGBT+ vėliava (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (6)

52-ejų Kanados dainininkė Alanis Morissette atvirai prabilo apie savo seksualinę orientaciją. Nuo 2010 metų su muzikantu Mario „Souleye“ Treadway susituokusi atlikėja atskleidė esanti panseksuali.

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Apie tai žinoma muzikantė prakalbo lapkričio 3 dieną pasirodžiusioje tinklalaidės „Handsome“ laidoje, rašė People.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Alanis Morissette

Prisipažino apie savo orientaciją

Netikėtas prisipažinimas nuskambėjo pokalbio pabaigoje, kai viena iš tinklalaidės vedėjų Fortune Feimster juokaudama paklausė, ar skaudžios patirtys su vyrais kada nors privertė dainininkę susimąstyti apie santykius su moterimis.

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„Man gaila, kad vyrai tave įskaudino, tačiau nesigailiu dėl dainų, kurios iš to gimė. Jos tikrai nuostabios“, – sakė F. Feimster.

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Tuomet ji juokaudama paklausė: „Ar dėl to kada nors norėjai tapti lesbiete?“

Į šį klausimą A. Morissette atsakė itin atvirai.

„Tai labai malonu. Aš esu panseksuali, taigi taip“, – prisipažino dainininkė.

„Mane traukia visi“, – pridūrė ji.

Toks atlikėjos pareiškimas nustebino ir kitas tinklalaidės vedėjas. Tig Notaro pasitikslino, ar dainininkė iš tiesų kalba rimtai.

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„Palauk, tu juk iš tikrųjų nesi panseksuali?“ – paklausė ji.

„Esu“, – patvirtino A. Morissette.

„Kaip aš to nežinojau? Tu turėjai ateiti į tinklalaidę „Handsome“ ir iškart pareikšti: „Aš esu panseksuali“, – kalbėjo vedėja.

Tačiau pati dainininkė į tokią reakciją atsakė su humoru.

„Žinote, man patinka tai pasilikti pabaigai. Mėgstu išeidama žmones šiek tiek sutrikdyti. Ar tai glumina?“ – juokavo ji.

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Apie savo seksualumą kalbėjo ir anksčiau

Panseksualumas – tai seksualinė orientacija, kai žmogus gali jausti romantinę, emocinę ar seksualinę trauką kitiems žmonėms nepriklausomai nuo jų lyties ar lytinės tapatybės.

Nors panseksualumas neretai painiojamas su biseksualumu, šios sąvokos nėra visiškai tapačios.

Apie savo seksualumą A. Morissette yra užsiminusi ir anksčiau. Dar 2008 metais, dalyvaudama „The Howard Stern Show“, dainininkė pasakojo jaunystėje turėjusi artimų patirčių su moterimis.

Primename, kad A. Morissette nuo 2010 metų yra ištekėjusi už reperio Mario „Souleye“ Treadway.

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