„Žemaitukas“ Linas – apie santuoką, šeimos pagausėjimą ir tai, kaip sprendžia problemas: svarbi viena taisyklė

Naujienų portalui tv3.lt L. Vaitkevičius atvirai prabilo apie vestuves, santuoką bei šeimos pagausėjimą.

Pradėdamas pokalbį apie santuoką, Linas prisiminimais grįžo į dieną, kai prieš kiek daugiau nei 2 metus su išrinktąja prisiekė amžiną meilę vienas kitam.

„Vestuvės buvo rugsėjo 13 d. Tą dieną lijo nuo pat ryto, atrodo, kad tai trukdo, bet tai yra absoliučiai mūsų oras, todėl šventę ir darėme rudenį. Emocijų tą dieną – įvairiausių. Visi geri dalykai labai greitai praskrenda. Atsimenu, kad tą dieną labai jaudinomės, miegojome net atskirai. Žiauriai geri prisiminimai, tiek artimų žmonių susirinko tą dieną. Fantastiški prisiminimai ir norisi kartoti“, – pasakojo jis.

„Žemaitukas“ Linas Vaitkevičius su šeima (11 nuotr.) Linas Vaitkevičius su žmona Rūta ir jų sūnumi Linas Vaitkevičius su žmona Rūta Linas Vaitkevičius su žmona Rūta +7 Linas Vaitkevičius su žmona Rūta Linas Vaitkevičius su žmona Rūta ir jų sūnumi Linas Vaitkevičius su žmona Rūta Linas Vaitkevičius su žmona Rūta Linas Vaitkevičius su žmona Rūta Linas Vaitkevičius su žmona Rūta Linas Vaitkevičius su žmona Rūta Linas Vaitkevičius su žmona Rūta

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Žemaitukas“ Linas Vaitkevičius su šeima

Tiesa, Linas neslėpė, kad jaudinosi ceremonijos dieną ir nerimavo dėl kiekvienos smulkmenos: „Aš dar užlipau ant Rūtelės suknelės, kai ėjome į bažnyčią. Buvo tokiu detalių, kai atrodo, kad apsikrauni save. Dabar atrodo, kad tikrai neapsikraučiau. Žmona lygiai taip pat mano.“

REKLAMA

REKLAMA

Tęsdamas pokalbį apie santuoką, grupės „Žemaitukai“ narys tikino, kad niekas nepasikeitė po santuokos: „Mes viską darome taip pat, kaip ir darėme prieš santuoką. Svarbu – daug kalbėtis. Daug ieškome, analizuojame. Mes patys bręstame. Ateina suvokimas, kaip norime daryti ir panašiai. Labai norime, kad mums būtų patogu ir gera gyventi, todėl esame ieškojime, atradimuose, stengiamės kuo daugiau būti kartu.“

REKLAMA

Pasak pašnekovo, labai svarbu yra kalbėtis su antra puse ir spręsti problemas iš karto. „Iššūkiai pas mus vienodi – svarbu neužsiliūliuoti. Atrodo, kad gyveni ramiai, nesiaiškini problemų ir vieną dieną sprogsti nuo emocijų. Iššūkis – stengtis nenukelti problemų“, – tikino vyras.

Sakoma, kad nėra namų be dūmų, o tam pritaria ir pats pašnekovas: „Tie dūmai būna dėl kaupimo ir emocijų slopinimo, ir neišsikalbėjimo. Tai yra pagrindinis dalykas. Svarbu – kalbėtis, kalbėtis.

REKLAMA

REKLAMA

Tą laimingos santuokos receptą mes dar gvildename. Atrodo, kad planas – aiškus, formulė – aiški, kad reikia skirti laiką šeimai. Ir tai daryti ne po darbų, o tai turi būti pirmoje vietoje, nes tai suteikia laimę, o ne pinigai. Planas ir formulė – aiški, reikia to ir siekti.“

L. Vaitkevičius kartu su žmona augina sūnų Nojų. Pasak jo, apie šeimos pagausėjimą tyliai pasvajoja ir pakalba su žmona.

„Pasvajojame ir kalbamės dėl to, bet nusprendėme, kad gyvename šia diena ir mėgaujamės ja. Kol kas viskas yra labai nuostabu, turiu vieną vaikiuką, kuriam kartais ir pritrūksta laiko. Jis kenčia dėl to, laukia manęs. Dabar užtenka to dėmesio, kurį skiriu vienam, jeigu atsirastų dar vienas, tuomet jau gal slėgčiau save. Dabar yra fantastika“, – atskleidė jis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kantrybės ir stiprybės savo žmonai linkintis Linas taip pat papasakojo, kaip paminėjo vestuvių metines: „Mus labai jaudina ir jungia Neringos kraštas. Vestuvių dieną sėdome ant savo motocikliuko ir romantiškai nudardėjome iki Nidos. Atsigėrėme vyno, pavakarieniavome, pasijuokėme ir pasikalbėjome. Tai šiemet tiek. O savo žmonai norėčiau palinkėti stiprybės, nes ji gyvena su menininku. Aš net pats save kartais užknisu, tokie nuotaikų visokie dalykai. Tikrai – kantrybės ir aš visada būsiu šalia.“