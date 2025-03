Zelenskio aprangą pašiepęs žurnalistas tylėti nebegali: to, kas įvyko po to, nesitikėjo

Laidos „Real America‘s Voice“ vedėjas teigia, kad po šio klausimo sulaukė „tūkstančių grasinimų mirtimi“, rašo news.meaww.com.

Diskusiją sukėlęs klausimas

Praėjusią savaitę V. Zelenskis lankėsi Baltuosiuose rūmuose aptarti svarbių klausimų, susijusių su Rusijos invazija į Ukrainą. Tačiau vietoj to, kad dėmesį sutelktų į karą, Glennas nusprendė paklausti Ukrainos lyderio, kodėl jis nedėvi kostiumo.

Vaizdo įraše buvo matyti, kaip Glennas griežtai kreipiasi į Zelenskį:

„Kodėl nesivilkite kostiumo? Jūs esate aukščiausio lygio susitikime šios šalies vadovo kabinete, bet atsisakote vilkėti kostiumą. Ar jūs apskritai turite kostiumą?“

Q: "Why don't you wear a suit?"



Ukrainian President Zelenskyy: "I will wear costume after this war will finish."

Glennas aštriai kritikuoja Zelenskio aprangą

Kovo 3 d., pirmadienį, Brianas Glennas vėl ėmėsi Zelenskio aprangos temos laidoje „Real America‘s Voice“, kurioje piktinosi Ukrainos prezidento karinio stiliaus apranga.

„Kodėl šis žmogus susitinka su pasaulio lyderiais, gauna šimtus milijardų dolerių paramos ir vaikšto vilkėdamas tą kvailą žalią kombinezoną? Juk jis šiuo metu pats nėra fronte!“ – piktinosi Glennas.

VIEW FROM THE INSIDE

VIEW FROM THE INSIDE

"Putin was probably sitting back, chugging some vodka with a smile on his face," says @DBrodyReports.

Jis teigė, kad Zelenskio apranga nėra tik stiliaus reikalas – tai esą sąmoningas politinis pareiškimas.

„Kartais knygą galima vertinti pagal viršelį, – samprotavo jis. – Jo apranga akivaizdžiai atspindi jo požiūrį, kurį vėliau aiškiai pamatėme. Tai įrodymas, kiek mažai jis gerbia mūsų šalį“, – teigė jis.

Audringa reakcija socialiniuose tinkluose

Po šių komentarų socialiniuose tinkluose kilo pasipiktinimas – daugelis kritikavo Glenną dėl to, kad jis susikoncentravo į aprangą, o ne į realius karo klausimus. Tačiau pats Glennas teigia, kad jam labiausiai nerimą kelia ne internetinė kritika, o realūs grasinimai.

„Gavau milžinišką palaikymą iš „America First“ judėjimo šalininkų, tačiau kartu sulaukiau ir tūkstančių grasinimų mirtimi“, – sakė jis „The Daily Beast“.

"Death threats, phone calls - I don't know how they got my number"



Brian Glenn, the man who asked President Zelensky why he doesn't wear a suit, tells #Newsnight about the public response to his question.#Newsnight pic.twitter.com/8XpJSMR0a9 REKLAMA March 3, 2025

Pasak žurnalisto, situacija tapo tokia rimta, kad net įsikišo teisėsauga.

„Šiuo metu prie mano namų Teksase budi policija, nes žmonės grasina mane surasti ir pakenkti man“, – atskleidė Glennas.

Šią informaciją jis pakartojo ir duodamas interviu BBC laidai „Newsnight“.

Donaldas Trumpas pats pašiepė Volodymyrą Zelenskį

Penktadienį, kai Ukrainos prezidentas atvyko į Baltuosius rūmus, Donaldas Trumpas negalėjo susilaikyti neįgėlęs jam dėl aprangos.

„Na, šiandien jis apsirengęs tvarkingai“, – sarkastiškai pastebėjo Trumpas žurnalistams, aiškiai užsimindamas apie Zelenskio įvaizdį.

Zelensky arrives at the White House in black button sweater instead of his famed tracksuit.



President Trump:



"He's all dressed up today."



pic.twitter.com/idq8Qg9l7F — Oli London (@OliLondonTV) February 28, 2025

Žinoma, Zelenskio sprendimas vilkėti karinio stiliaus drabužius nėra naujiena. Nuo 2022 m., kai Rusija pradėjo karą, Ukrainos prezidentas sąmoningai renkasi chaki spalvos lauko uniformą, taip rodydamas solidarumą su savo kariais.

Bandymas švelninti situaciją

Po kilusio pasipiktinimo Brianas Glennas šeštadienį bandė suvaldyti situaciją. Tačiau, kaip pranešė „The New York Times“, jo žodžiai tik dar labiau paaštrino ginčą.

„Jaučiu didžiulę empatiją Ukrainos žmonėms“, – tvirtino jis, tačiau tuo pačiu dar kartą kritikavo Zelenskio aprangą.

Savo įraše socialiniame tinkle „X“ Glennas rašė:

„Kai jis atvyksta į galingiausios pasaulio šalies aukščiausią kabinetą ir pasirodo taip apsirengęs, tai rodo jo vidinę nepagarbą ne tik mūsų šaliai, bet ir prezidentui bei JAV piliečiams, kurių dėka Ukraina išgyveno iki šiol“.

OFFICIAL RESPONSE TO SUIT QUESTION

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸



I have extreme empathy for the people of Ukraine and all of those involved in this destructive war. The lives that have been lost are precious and that's something a country can never get back. The war needs to…

Kaip ir tikėtasi, jo didžiausia palaikytoja – jo mergina, kongresmenė Marjorie Taylor Greene – nedelsė išreikšti paramą.

„Didžiuojuosi @brianglenntv už tai, kad iškėlė klausimą, kiek mažai Zelenskis gerbia Ameriką – jis net nesugebėjo vilkėti kostiumo Ovaliame kabinete, kai atvyko maldauti pinigų iš mūsų prezidento“, – rašė ji „X“.