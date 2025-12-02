 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Žaibiškai plinta turtingo influencerio vaizdo įrašas: apsauginis viešumoje jį maitina rankomis

2025-12-02 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 13:55

Internete išplitusiame vaizdo įraše matyti žinoma Kinijos socialinių tinklų žvaigždė Jay Ma, sėdintis prabangioje „Louis Vuitton“ stiliaus kavinėje ir maitinamas savo apsaugos darbuotojo. Kadras akimirksniu tapo sensacija: jis buvo perkeliamas į įvairias paskyras ir surinko milijonus peržiūrų.

Socialinių tinklų žvaigždė Jay Ma (nuotr. stop kadras)

Internete išplitusiame vaizdo įraše matyti žinoma Kinijos socialinių tinklų žvaigždė Jay Ma, sėdintis prabangioje „Louis Vuitton" stiliaus kavinėje ir maitinamas savo apsaugos darbuotojo. Kadras akimirksniu tapo sensacija: jis buvo perkeliamas į įvairias paskyras ir surinko milijonus peržiūrų.

1

Žinoma, kad Jay Ma yra populiarėjantis turinio kūrėjas, kurio auditorija „Instagram“ ir „TikTok“ vis sparčiau auga. Socialiniuose tinkluose jis garsėja prabangos estetika, itin stilizuotu gyvenimo būdu ir įspūdingomis kelionėmis. Internete jis taip pat dažnai pastebimas dizainerių kavinėse, aukštos klasės viešbučiuose ar mados renginiuose, rašoma freepressjournal.in. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apsaugininkas rankomis maitina žvaigždę

Virusiniame vaizdo įraše matyti, kaip Jay Ma sėdi prie įspūdingai dekoruoto stalo, o apsaugos darbuotojas jam tiesiogiai paduoda maistą. Šis epizodas socialiniuose tinkluose sukėlė diskusijų bangą: vieni stebisi prabangiu gyvenimo būdu, kiti – ar toks elgesys yra įprastas žvaigždžių pasaulyje.

Jau anksčiau Jay Ma paskyroje yra pasirodę panašūs kadrai. Viename iš jų – prabangiame restorane jam rankomis paduodami ikrai, o personalas rūpinasi kiekviena smulkmena.

Kas žinoma apie Jay Ma?

Viešai prieinama informacija itin ribota – būtent tai ir kursto susidomėjimą. Žinoma tiek, kad Jay Ma aktyviai kuria turinį socialiniuose tinkluose. Jo „Instagram“ paskyrą jau seka daugiau nei 480 tūkst. vartotojų, o turinys išsiskiria itin prabangia vizualine estetika ir mados detalėmis.

Jo biografijoje rašoma: „Užsienio mainų studentas, didžiausias bosas“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

