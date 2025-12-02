Žaibiškai plinta turtingo influencerio vaizdo įrašas: apsauginis viešumoje jį maitina rankomis

Žinoma, kad Jay Ma yra populiarėjantis turinio kūrėjas, kurio auditorija „Instagram“ ir „TikTok“ vis sparčiau auga. Socialiniuose tinkluose jis garsėja prabangos estetika, itin stilizuotu gyvenimo būdu ir įspūdingomis kelionėmis. Internete jis taip pat dažnai pastebimas dizainerių kavinėse, aukštos klasės viešbučiuose ar mados renginiuose, rašoma freepressjournal.in.
Apsaugininkas rankomis maitina žvaigždę
Virusiniame vaizdo įraše matyti, kaip Jay Ma sėdi prie įspūdingai dekoruoto stalo, o apsaugos darbuotojas jam tiesiogiai paduoda maistą. Šis epizodas socialiniuose tinkluose sukėlė diskusijų bangą: vieni stebisi prabangiu gyvenimo būdu, kiti – ar toks elgesys yra įprastas žvaigždžių pasaulyje.
Jau anksčiau Jay Ma paskyroje yra pasirodę panašūs kadrai. Viename iš jų – prabangiame restorane jam rankomis paduodami ikrai, o personalas rūpinasi kiekviena smulkmena.
Kas žinoma apie Jay Ma?
Viešai prieinama informacija itin ribota – būtent tai ir kursto susidomėjimą. Žinoma tiek, kad Jay Ma aktyviai kuria turinį socialiniuose tinkluose. Jo „Instagram“ paskyrą jau seka daugiau nei 480 tūkst. vartotojų, o turinys išsiskiria itin prabangia vizualine estetika ir mados detalėmis.
Jo biografijoje rašoma: „Užsienio mainų studentas, didžiausias bosas“.
