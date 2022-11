„X faktoriaus“ finalistai pradeda kovoti dėl nugalėtojo titulo: kam su muzikiniu projektu šiandien jau teks atsisveikinti?

Pasirodžius visiems dalyviams, savo nuomonę balsuodami išsakys TV3 televizijos žiūrovai. Jau pirmąjį šou paliks du dalyviai. Mažiausiai balsų surinkęs, su jubiliejiniu sezonu atsisveikins be kovos. Kiti du atliks išlikimo dainas – jų likimas bus teisėjų rankose. Projekte liks tas, kuris pelnys daugiausiai teisėjų simpatijų – kitas, deja, savo kelionę projekte jau baigs.

„X faktoriaus“ finalistai (11 nuotr.) Geriausių draugų grupė iš Ignalinos „Spurr“ (nuotr. M. Stankaičio) Vytautė Gaižauskaitė (nuotr. M. Stankaičio) Midnight Gents ir Gabrea (nuotr. M. Stankaičio) +7 Jausmė Elena Stonkutė (nuotr. M. Stankaičio) Karolis Mačėnas (nuotr. M. Stankaičio) Elvija Zvicevičiūtė (nuotr. M. Stankaičio) Gabrielė Kalniškytė (nuotr. M. Stankaičio) Domantas Rolis (nuotr. M. Stankaičio) Demian Shyian (nuotr. M. Stankaičio) Dovydas Misiūnas (nuotr. M. Stankaičio) Merginų roko grupė „Sankaba“ (nuotr. M. Stankaičio)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. „X faktoriaus“ finalistai

Projekto žiūrovai išvys Sauliaus Prūsaičio, Marijono Mikutavičiaus, Sauliaus Urbonavičiaus-Samo bei Justės Arlauskaitės-Jazzu mokinių pasirodymus. Tiesa, pirmagimio susilaukusią dainininkę pirmojo finalo metu teisėjo kėdėje pakeis atlikėjas, Lietuvos muzikos scenos legenda Andrius Mamontovas.

Sauliaus Prūsaičio komanda

Grupių kategorijai vadovauja atlikėjas, hitų kūrėjas S. Prūsaitis. Trijų merginų roko grupė „Sankaba“ gimė prieš ketverius metus, tačiau jos sudėtis keitėsi. Dabar grupėje – trys žavios merginos Auksė, Patricija ir Erika. Gargžduose gyvenančios muzikantės svajoja išleisti albumą ir išgarsėti visoje Lietuvoje.

Geriausių draugų grupė iš Ignalinos „Spurr“ prajuokino projekto teisėjus iki ašarų. Moksleivių atlikta daina „Faršas“ jau tapo šio „X faktoriaus“ sezono pažiba. Grupės pavadinimas reiškia judesį ir motyvaciją. Vaikinai nesustoja ir ragina judėti į priekį vienas kitą. Jų svajonė yra užkariauti sceną bei pragyventi iš muzikos.

„Midnight Gents ir Gabrea“ – muzikos pasaulio profesionalai, scenoje galintys atlikti bet kokio stiliaus kūrinius. Muzikantai turi sukaupę ilgametės sceninės patirties – tai matyti vos jiems įžengus į sceną. Grupę sudaro vokalistė Gabrielė bei muzikantai Jonas ir Paulius. Grupė susikūrė, kai pasaulį buvo apėmusi pandemija. „Midnight Gents“ dažnai koncertuoja privačiose šventėse – savo muzika linksmina vestuvių, krikštynų ar gimtadienių svečius.

Sauliaus Urbonavičiaus-Samo komanda

Jaunimo kategorija šį sezoną priklauso teisėjui Sauliui Urbonavičiui-Samui. Iš mažo Musninkų miestelio kilęs Domantas Rolis dirba Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje. Deja, dėl griežtos sutarties Domantas negali atskleisti, ką iš aukščiausių valstybės vadovų saugo. Vaikinas mokėsi Vilniaus kolegijoje, menų ir kūrybinių technologijų fakultete, kur gilinosi į populiariąją muziką. „Scenai reikia talento, sunkaus darbo ir didelio noro. Norėjau dalyvauti „X faktoriuje“ ir anksčiau, tačiau vis neprisiversdavau“, – sako Domantas.

Gabrielę Kalniškytę galima tituluoti kaip netikėčiausiai į projektą patekusią dalyvę. Atėjusi į „X faktoriaus“ filmavimą kaip žiūrovė, jau netrukus ji stovėjo scenoje kaip dalyvė. Gabrielę žengti į sceną paskatino filmavime sutiktas bičiulis. „Kada, jeigu ne dabar? Nėra, ko laukti, nes gyvenimas trumpas“, – įsitikinusi Gabrielė.

O štai kas taps trečiuoju Samo komandos nariu, žiūrovai sužinos šį vakarą – tą nusprendė naujienų portalo tv3.lt skaitytojai!

Justės Arlauskaitės-Jazzu komanda

Vyresniųjų kategoriją rinkosi populiariausia šalies atlikėja Justė Arlauskaitė-Jazzu. Į finalus patekusi Jausmė Elena Stonkutė atėjo į „X faktorių“ parodyti, kad kanklės gali skambėti kitaip. Jausmė įsitikinusi – kartais reikia išstumti save iš komforto zonos. Geriausiai vilnietė jaučiasi ne prieš tūkstančius žiūrovų, o jaukiuose koncertuose, kur gali bendrauti su savo auditorija. „Kuriu muziką, turiu savitą konceptą. Tačiau ateina laikas, kai norisi praplėsti savo auditoriją“, – sako Jausmė.

Dovydas Misiūnas-Dovi – Londone gyvenęs gatvės muzikantas. Dovydas jau bandė laimę „X faktoriuje“ – dalyvavo pirmame projekto sezone. Vėliau grojo Šiaulių renginiuose, o galiausiai išvyko studijuoti muzikos į Didžiąją Britaniją. Studijas Dovydas iškeitė į grojimą gatvėje, kur įgavo neįkainojamos patirties. Po septynerių metų grįžęs į tėvynę Dovydas nusprendė, kad dabar laikas „X faktoriui“. „Man patinka groti žmonių miniai. Iš kiekvieno klausytojo gaunu energijos bei ją atiduodu“, – sako Dovydas.

Karolis Mačėnas metė gerai apmokamą darbą tam, kad galėtų visą savo laiką skirti muzikai. Šou dalyvis įsitikinęs – pinigai motyvuoja trumpą laiką, o kai veikla nedžiugina, darbas tampa kančia. Pamatęs, kad šiemet laukia jubiliejinis sezonas, Karolis nedvejodamas užpildė anketą. Tą padaryti

jau kurį laiką skatino draugai, šeima bei artimieji. „Savo dainavimu noriu įkvėpti žmones išdrįsti eiti ten, kur jie iš tikrųjų nori“, – sako Karolis.

Marijono Mikutavičiaus komanda

Atlikėjo Marijono Mikutavičiaus paauglių komandoje esanti Elvija Zvicevičiūtė į projektą atvyko parodyti savo talentą plačiai auditorijai. Elvija yra dalyvavusi ne viename dainavimo konkurse, tačiau patirtis TV projekte jai yra naujiena. „Esu charizmatiška – man nepatinka būti tokiai, kaip visi. Noriu, kad mane pastebėtų kaip atlikėją. Jaučiuosi tvirtai ir tikrai galiu kovoti šiame projekte“, – sako Elvija.

Vytautė Gaižauskaitė dalyvavo „X faktoriuje“ prieš trejus metus. Vytautei puikiai sekėsi, ji nukeliavo iki tiesioginių transliacijų. Tačiau to kaunietei neužteko – ji sugalvojo grįžti. Per tuos metus Vytautė patobulino vokalinius įgūdžius bei subrendo kaip asmenybė. „Muzika pakeitė visą mano gyvenimą. Taip pat, ji keičia mane kaip žmogų. Muzika įtraukia ir nepaleidžia. Negalėčiau be jos gyventi“, – sako Vytautė.

Demianas Shyianas – dalyvis, į projektą atvykęs iš Kijivo. Prasidėjus karui, Demianą ir jo mamą priėmė gyventi kauniečių šeima. Demianas scenoje jau dešimt metų, todėl puikiai žino, kas yra kameros ir mikrofonas. Vaikinas Ukrainoje ne tik dainuoja, bet ir filmuojasi įvairiuose projektuose, groja pianinu ir klarnetu. „X faktoriuje“ aš dainuoju visos savo šalies vardu. Man tai yra labai svarbu. Tobulėti taip pat svarbu, bet svarbiau yra tai, kas liko ten: tėtis, močiutė, šuo ir draugai“, – sako Demianas

Pirmasis „X faktoriaus“ tiesioginis finalas – jau šį vakarą, 19.30 val. per TV3!