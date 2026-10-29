Vytautas Lukočius parodė savo slaptą kampelį: to išvysti nesitikėjo

Atvykęs į svečius pas dirigentą, Audrius Bružas neslėps nuostabos. Maestro kūrybinė erdvė bus įsikūrusi ne prabangioje studijoje ar moderniame biure, o neįprastose pusrūsio patalpose, kuriose gausu įvairiausių kambarių, kampelių ir netikėtų atradimų.
„Mes esame tokioje bohemiškoje, netipinėje vietoje. Žmogus pagalvotų, kur čia į pusrūsį nusivėliau. Bet kur tu rasi daugiabutį, kad galėtum tiesiai pas save įeiti? Man net nereikia su kaimynais sveikintis“, – juokaus V. Lukočius.
Paklaustas, kam jam prireikė tokios neįprastos vietos, dirigentas pateiks šmaikštų atsakymą.
„Čia mano pabėgimo kampelis. Kai namuose susipyksti su visais, gali pabėgti nuo visų. O gal dar nagus pradėsiu lakuoti, dažyti, nežinau. Įvairių minčių turiu“, – juoksis maestro.
Nors patalpos įsigytos visai neseniai, V. Lukočius jau turės nemažai planų. Laidos žiūrovai išvys muzikos kabinetą, grimerinę, primenančią senųjų teatrų užkulisius, virtuvėlę bei kitas erdves, kurioms dirigentas dar tik ieškos paskirties.
„Viską čia reikia šiek tiek persidaryti patogiau. Užuolaidas pasikeisti, apšvietimą kai kur sutvarkyti, kraną pakeisti, nes senasis visiškai užkalkėjęs. Negaliu net obuolių nusiplauti“, – pasakos V. Lukočius.
Nuo dirigavimo orkestrui – prie santechnikos darbų
Į svečius Audrius atvyks ne tuščiomis. Prieš kelionę jis užsuks į „Pigu.lt“ atsiimti elektrinio virdulio, o naujajai maestro studijai reikalingas maišytuvas ir šviestuvas bus užsakyti internetu.
Nors iš pradžių atrodys, kad laukia vos keli nesudėtingi darbai, netrukus paaiškės, jog net ir patyrusiems scenos žmonėms santechnika gali tapti tikru iššūkiu.
Bandydami pakeisti seną virtuvės maišytuvą, abu vyrai ne kartą turės pasukti galvas, o Audriui teks įsitaisyti itin nepatogioje padėtyje po kriaukle.
„Tai gal nereikia čia taip atsigulus žarneles sukti? Iš priekio juk patogiau, kam tau čia gulėti?“ – juokdamasis stebėsis V. Lukočius.
„Ne, aš jau susimontavau taip labai. Nebegaliu kitaip“, – nepasiduos laidos vedėjas.
Vis dėlto bendromis jėgomis darbas bus atliktas, o naujasis maišytuvas pradės veikti. Tuomet vyrai imsis kito iššūkio – naujo šviestuvo montavimo.
Ir čia netrūks netikėtumų. Aiškindamiesi, kaip pritvirtinti naująjį šviestuvą, Audrius ir Vytautas net svarstys pagalbos kreiptis į dirbtinį intelektą.
„Einam, „ChatGPT“ paklausiam, kaip čia nuimti“, – pasiūlys dirigentas.
Paaiškės, kad maestro su dirbtiniu intelektu kartais pasikalba ir asmeniniais klausimais, tačiau turės jam vieną priekaištą.
„Jie visą laiką sako, koks protingas klausimas. Man nereikia, kad mane girtų. Sakau, tu duok protingą atsakymą“, – šmaikštaus V. Lukočius.
„Nori sugadinti žmogų – girk, girk, girk“, – jam pritars A. Bružas.
Maestro atskleis, apie kuriuos orkestro muzikantus sklando daugiausia anekdotų
Tarp remonto darbų netrūks ir pokalbių apie muziką. Audrius pasidomės, kurie orkestro muzikantai labiausiai išsiskiria savo charakteriu ir apie kuriuos kolegas pasakojama daugiausia linksmų istorijų.
V. Lukočius ilgai nedvejos – anot jo, ypatingą vietą orkestro folklore užima altistai.
„Daugiausia istorijų yra apie altistus. Jų partijos daugiau ar mažiau visada lengviausios, nes tradiciškai nuo senovės, kam neišeidavo groti smuiku, tas pradėdavo groti altu“, – juokaus dirigentas.
Maestro taip pat atskleis, kad jo kasdienybėje netrūksta koncertų ir kelionių po Lietuvą. Nuolatinį judėjimą jis iliustruos netikėtu palyginimu.
„Kai pakeičiu tepalus mašinoje, po pusantro ar dviejų mėnesių vėl skambinu. Man sako: „Tu juokauji, taigi ką tik keitėm!“ O aš sakau: „Jau vėl dešimt tūkstančių nuvažiuota“, – pasakos V. Lukočius.
Remonto darbai baigsis netikėtu muzikiniu pasirodymu
Kai naujasis šviestuvas pagaliau bus sumontuotas ir nušvies kūrybinę erdvę, abu vyrai nuspręs, kad tokią progą būtina pažymėti muzikaliai.
Dirigentas ir aktorius čia pat sukurs improvizuotą dainą apie „Pasidaryk pats“ laidos nuotykius. Joje atsiras vietos ir naujam apšvietimui, ir pradėjusiam bėgti vandeniui, ir santechnikos bei elektros darbams.
„Daina „Pasidaryk pats“. Žodžiai liaudies, muzika liaudies“, – juokdamasis savo kūrinį pristatys V. Lukočius.
„Ačiū už šviesą, už tėkmę, už energiją“, – atsisveikindamas su dirigentu sakys A. Bružas.
Laidos metu abu vyrai taip pat primins apie lapkričio 6-ąją minimą Pyragų dieną ir kvies prisidėti prie prasmingos „Išsipildymo akcijos“ iniciatyvos.
„Savo namuose sukurkite gerą atmosferą, kitiems paaukokite, jeigu turite ir galite. Geri darbai kuriami tyliai ir skaniai kvepiant pyragu“, – sakys A. Bružas.
Kaip išvalyti minkštus baldus namuose?
Šios savaitės laidoje dėmesio sulauks ir namų švara. Audrius Bružas išbandys „Kärcher SE 2 Spot“ plaunantį siurblį, skirtą kilimų, sofų, baldų apmušalų ir kitų tekstilinių paviršių valymui.
Laidos vedėjas pademonstruos, kaip galima pašalinti ant minkštų baldų atsiradusias dėmes, o žiūrovai sužinos, kuo skiriasi įprastas siurbimas nuo giluminio tekstilės valymo ir kokiais atvejais toks prietaisas gali praversti kasdienybėje.
Kuo baigsis Audriaus Bružo ir Vytauto Lukočiaus remonto nuotykiai, kokių netikėtų istorijų apie orkestro gyvenimą papasakos dirigentas ir kaip skambės jųdviejų sukurtas laidos himnas – žiūrėkite TV3 laidoje „Pasidaryk pats. Šeimai šiandien“.
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