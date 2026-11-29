Savo mintyse jis prisiminė ne tik jos sudėtingą gyvenimo kelią ir kūrybą, bet ir bendrą patirtį parlamente, pabrėždamas, jog svarbiausia net ir sunkiausiuose išbandymuose ar didžiausioje politikoje yra išlikti tiesiog Žmogumi.
Lapkričio 27-ąją D. Teišerskytei būtų suėję 82-eji.
Skyrė jautrius žodžius
Vytautas Grubliauskas atkreipė dėmesį į ypatingą simbolizmą – Dalia Teišerskytė gimė lapkričio dvidešimt septintąją ir tą pačią kalendorinę dieną išėjo iš šio pasaulio. Pasak jo, tai tarsi pats likimo ratas būtų užbaigęs eilėraštį, kurį ji kūrė visą gyvenimą – ne tik ant popieriaus lapo, bet ir savo kasdienybe, drąsa, juoku bei begaline meile žmonėms.
Jis pabrėžė, kad ji niekada nebijojo nei metų, nei išbandymų, nei atvirumo, o jos žvilgsnyje kibirkštis ir noras gyventi pilna krūtine degė net ir tada, kai seko jėgos. Minint jos gimtadienį, jis ragino ne liūdėti, o šviesiai nusišypsoti – taip, kaip šypsodavosi pati Dalia – ir padėkoti už bendrystę, pasidalintas mintis bei likusius posmus.
„Dalia Teišerskytė – Moteris, kurios širdyje sutilpo ir Sibiro šaltis, ir tūkstančiai dainų.
Lapkričio dvidešimt septintoji – diena, kai Dalia Teišerskytė atėjo į šį pasaulį, ir lygiai ta pati diena, kai tyliai iš jo išėjo. Toks likimo ratas tarsi pats savaime užbaigė eilėraštį, kurį ji kūrė visą gyvenimą ne tik ant popieriaus lapo, bet ir savo kasdienybe, drąsa, juoku ir begaline meile žmonėms.
Jos kelias prasidėjo 1944-aisiais Raseinių krašte, tačiau vaikystės pasaką labai greitai nutraukė šaltas tremties vėjas. Sibiro platybėse, kur žmogus turėjo išmokti išgyventi ir išlikti, užsigrūdino tas nepalaužiamas Dalytės stuburas.
Vėliau, jau grįžus į Lietuvą, tas paaugliškas atkaklumas virto nesustabdoma energija: darbas spaustuvėse, studijos, leidyba, Kauno menininkų namai ir, žinoma, žodis. Žodis, kuris guodė, džiugino, tapo šimtais estrados dainų, skambančių kiekvienuose namuose, ir dešimtimis knygų. Kai 2000-aisiais ją išrinko į Seimą, į griežtą įstatymų ir kostiumų pasaulį ji atsinešė kažką visiškai kitokio – gyvą, šiltą žmogiškumą.
Keturios kadencijos parlamente neužgesino jos poetinės sielos. Priešingai – net tarp sausų posėdžių darbotvarkių ji išliko ta pati Dalytė: šmaikšti, pastabi, mokanti vienu taikliu sakiniu ar švelnia šypsena išsklaidyti bet kokią įtampą. Būti jos „suolo“ draugu Seime reiškė turėti šalia žmogų, kuris niekada neapsimetinėja, girdi ne tik tai, kas sakoma į mikrofoną, bet ir tai, ką žmogus jaučia širdyje.
Ji niekada nebijojo nei metų, nei gyvenimo išbandymų, nei atvirumo. Net ir paskutiniaisiais metais, kai jėgos seko, jos žvilgsnyje vis dar degė ta pati kibirkštis ir noras gyventi pilna krūtine.
Šiandien, minint jos gimtadienį, norisi ne liūdėti, o tiesiog šviesiai nusišypsoti – taip, kaip šypsodavosi ji pati. Ir padėkoti už bendrystę, už pasidalintas mintis prie vieno stalo, už posmus, kurie liko, ir už pamoką, kad net didžiausioje politikoje ar sunkiausioje kasdienybėje svarbiausia yra išlikti tiesiog Žmogumi“, – rašė jis.
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