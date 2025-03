Vytarui Radzevičiui – nemaloni žinia iš gydytojos: ėmėsi veiksmų

Vytaras neslepia pastaruoju metu vis dažniau susimąstantis apie savo sveikatą. Gydytojai jau ne pirmą kartą jam rekomenduoja mažinti svorį, tačiau dabar Vytaras galiausiai nusprendė imtis ir veiksmų.

„Situacija labai paprasta – šeimos daktarė tiesiai šviesiai pasakė, kad man reikėtų numesti truputį svorio. Aš tai jaučiu ir pats... Bet save mintyse įsivaizduoji žymiai grakštesnį, kai buvai sportinio svorio“, – atvirai sakė jis.

Vytaras nusprendė šį tikslą pasiekti ramiai, be drastiškų priemonių, todėl užtikrintai sako: „Aš įrodysiu, kad dabar be jokių pastangų, visiškai ramiai, neskubėdamas, per tris-keturis mėnesius, daugiausiai iki šešių, savo tikslą pasieksiu.“

Vytaro žmona Laisvė palaiko jo ryžtą, tačiau kartu pastebi, kad jam kartais pritrūksta valios. „Vytaras žinių turi sočiai. Aš jam sakau, kad jis galėtų padaryti visą paskaitų ciklą, kaip reikia mesti svorį. Išskyrus vieną dalyką – jam kartais pritrūksta valios“, – su šypsena sakė ji.

O kad iššūkis būtų dar įdomesnis, Laisvė pasiūlė lažybas. Jei Vytaras pasieks savo tikslą, ji vyks su juo į Romą. Tačiau jei jam nepavyks, tuomet keliaus į Paryžių, kadangi šiame mieste dar nėra buvusi.

O ką į tai atsakė Vytaras Radzevičius? Jis savo žmonai pažadėjo vieną dalyką.

Visas Radzevičių lažybas pamatykite vaizdo siužete, esančiame straipsnio pradžioje.

