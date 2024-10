Paryžius nebenori dyzelinių automobilių: uždraudė degalų prekybą

Nuo 2024 m. spalio 1 d. keliose Paryžiaus degalinėse nebegalima prekiauti dyzelinu. Ši priemonė yra dalis miesto Mažos emisijos zonos (LEZ) plano, kurį inicijavo miesto merė Anne Hidalgo, siekdama sumažinti oro taršą.

Draudimas taikomas strategiškai svarbiose vietose, tokiose kaip Porte d'Orléans, Porte d'Aubervilliers, Porte de Clignancourt ir Quai d'Issy-les-Moulineaux, kur nuo šiol nebeleis parduoti dyzelino jokiai transporto priemonei.

Šis draudimas įgyvendintas pagal susitarimą tarp Paryžiaus miesto ir „Total Energies“, kuri valdo vietines degalines. Susitarime aiškiai nurodyta, kad prekyba dyzelinu turi būti nutraukta. Jei ne ši sutartis, degalinių operatoriai galėjo apeiti miesto sprendimą.

Laukia domino efektas?

Sprendimas uždrausti dyzelino prekybą Paryžiuje yra tik vienas iš daugelio numatyto plano žingsnių. Iš pradžių buvo planuota, kad draudimas prekiauti dyzelinu sutaps su draudimu eksploatuoti „Crit'Air 2“ transporto priemones (Euro 4 benzininius, Euro 5 ir Euro 6 dyzelinius). Pagal sumanymą, šis draudimas turėjo įsigalioti 2024 m. birželio 30 dieną, tačiau vėliau šis draudimas buvo atidėtas iki 2030 metų.

Draudimas prekiauti dyzelinu taip pat turėjo įsigalioti anksčiau, tačiau tam sutrukdė šią vasarą įvykusios Paryžiaus olimpinės žaidynės, nes skubios pagalbos tarnybos naudoja transporto priemones, kurios yra varomos dyzelinu.

Draudimas prekiauti dyzelinu, iš tiesų, gali įkvėpti kitas didžiąsias Europos sostines. Kadangi miesto mažosios emisijos zonos plečiasi sparčiai, reikėtų klausti kada ši priemonė bus įgyvendinta kitur.

Briuselis yra pats akivaizdžiausias kandidatas, mat šiame mieste „Euro 5“ taršos standartą vairuojančių automobilių savininkai į mažosios taršos zonas bus įleidžiami iki 2027 metų sausio 1 dienos, o „Euro 6“ – iki 2030 metų. Vėliau miesto savivaldybė gali imtis gerokai griežtesnių draudimų.

Apsunkins vairuotojų gyvenimą

Paryžiaus vairuotojai dar turės galimybę užsipilti dyzelino keturiolikoje degalinių, kurios ir toliau siūlys šį kurą sostinėje. Tačiau 2,1 milijono gyventojų turinčiam miestui, kur daugybė automobilių naudoja dyzeliną, tai atrodo nedidelis skaičius. Kyla klausimų, kaip elgtis piko metu, ypač per atostogų sezoną. Be to, tikėtina, kad ateityje valdžios institucijos išplės draudimą ir likusioms degalinėms.

Laimei, tiek vietiniai gyventojai, tiek turistai, važinėjantys dyzeliniais automobiliais, gali toliau pasikliauti dyzelinių automobilių ekonomija ir nuvažiuojamu atstumu. Vis dėlto, jeigu planuojate kelionę į Paryžių su dyzeliniu automobiliu, suplanuokite kelionės maršrutą iš anksto.