Vytaras Radzevičius pasiryžo mesti svorį: štai kiek laiko sau davė

Vytaras neslėps pastaruoju metu vis dažniau susimąstantis apie savo sveikatą. Gydytojai jau ne pirmą kartą jam rekomenduoja mažinti svorį, tačiau dabar Vytaras galiausiai nuspręs imtis ir veiksmų.

„Vytaro fermos“ akimirkos (5 nuotr.) „Vytaro fermos“ akimirkos „Vytaro fermos“ akimirkos „Vytaro fermos“ akimirkos +1 „Vytaro fermos“ akimirkos „Vytaro fermos“ akimirkos

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Vytaro fermos“ akimirkos

„Situacija labai paprasta – šeimos daktarė tiesiai šviesiai pasakė, kad man reikėtų numesti truputį svorio. Aš tai jaučiu ir pats... Bet save mintyse įsivaizduoji žymiai grakštesnį, kai buvai sportinio svorio“, – atvirai sakys jis.

Tikslo sieks ramiai

Vytaras nuspręs šį tikslą pasiekti ramiai, be drastiškų priemonių, todėl užtikrintai sakys: „Aš įrodysiu, kad dabar be jokių pastangų, visiškai ramiai, neskubėdamas, per tris-keturis mėnesius, daugiausiai iki šešių, savo tikslą pasieksiu.“

REKLAMA

REKLAMA

Vytaro žmona Laisvė palaikys jo ryžtą, tačiau kartu pastebės, kad jam kartais pritrūksta valios. „Vytaras žinių turi sočiai. Aš jam sakau, kad jis galėtų padaryti visą paskaitų ciklą, kaip reikia mesti svorį. Išskyrus vieną dalyką – jam kartais pritrūksta valios“, – su šypsena sakys ji.

REKLAMA

O kad iššūkis būtų dar įdomesnis, Laisvė pasiūlys lažybas. Jei Vytaras pasieks savo tikslą, ji vyks su juo į Romą. Tačiau jei jam nepavyks, tuomet keliaus į Paryžių, kadangi šiame mieste dar nėra buvusi.

„Tikrai daug kartų norėjau važiuoti į Paryžių – su draugėmis, su dukra. Aš nemačiau Eifelio bokšto, nebuvau nė viename Paryžiaus muziejuje... Dabar galiu tikėtis, kad visa tai įvyks, nes numesti 10 kilogramų svorio reikia tikrai didelio užsispyrimo“, – pripažins Vytaro žmona.

REKLAMA

REKLAMA

Šias lažybas Laisvė vertins rimtai – ji planuos įamžinti Vytarą prieš ir po pokyčių bei fiksuos jo progresą. „Ne dėl kitų, dėl savęs“, – užbaigs ji, aiškiai parodydama, kad svarbiausia yra paties Vytaro gerovė.

Tiesa, nors Vytaras ir nuspręs keisti gyvenimo būdą, jis prieš tai neatsispirs ir vienam eksperimentui. Arba kitaip – tai bus paskutinė jo „sukčiavimo“ diena.

„Šios sodybos krosnyje pica kepama pirmą sykį. Tai – man pačiam labai įdomus eksperimentas“, – sakys žinomas vyras.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Anot Vytaro, pica galėtų būti laikoma dzūkišku patiekalu. Deja, jis taip pat pripažins ir tai, jog šis patiekalas – ne pats tinkamiausias maistas jo ir Laisvės lažyboms. O kaip Vytarui seksis iškepti pirmąją picą, ar ji bus traški ir gardi, o gal iškils netikėtų iššūkių, pamatysite jau šio šeštadienio laidoje!

Be maisto eksperimentų, Vytaras tęs ir savo meninę veiklą. Šįkart jis tradiciniais lietuviškais raštais pagražins roges.

„Vytaro ferma“ – šeštadieniais, 10 val. per TV3!

O nuo kovo 22 d. TV3 žiūrovų pamėgta laida „Vytaro ferma“ taps perpus ilgesnė ir bus rodoma dar patogesniu laiku – šeštadieniais, 17.30 val. Žiūrovų laukia dar daugiau nuotykių ir įdomių istorijų!