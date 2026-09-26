Vytaro fermoje nutikęs įvykis pribloškė net patį šeimininką: „Negalėjau patikėti savo akimis“

„Tiesiog grobuonys visiškai, net negalėjau patikėti savo akimis, kad tokie mažiukai ciuciukai turi tokį žvėrišką instinktą“, – pasakojo fermos šeimininkas.
Vytaro vištų ramybei atėjo galas
„Gaidys liko be uodegos ant smūgio, ten pora vištų be plunksnų, prasidėjo reikalai... Šiaip ne taip juos sugaudžiau“, – teigė Vytaras.
Dar visai neseniai vyras, džiaugęsis šuniuko Sido draugija nusprendė, kad reikia naujų šuniukų – tam, kad jie padėtų apsisaugoti nuo laukinių plėšrūnų, saugotų teritoriją, apgintų vištas.
„Čia, Dzūkijoje, kai važinėji po miškus, po kaimus, matai, kad visur pas žmonės yra kiemsargiai. Nenustatyti nė veislės – tiesiog kiemsargiai. Ir jie labai sargūs, visus, ten kas nereikalingi, aploja, bet tuo pačiu ir draugiški.
Man ir buvo tokia mintis, kad gal visai praverstu prie ūkio irgi tokius turėti. Du, tarkim, nes visur matau, kad 2–3 turi.
Sužinojau, iš mano draugo Arūno, kad pas jo kalę ant Nemuno kranto, užšalus Nemunui, atbėgo iš kito kranto kažkoks medžioklinis šuo. Na, ir įvyko tas procesas – atsirado šuniukai“, – apie augintinių atsiradimą pasakojo V. Radzevičius.
Vienas iš jaunų šuniukų nuo pat pirmos akimirkos buvo įžūlus, todėl gavo Šmikio vardą. O jo baikšti sesuo pavadinta Tundra. Tačiau vos tik jie atkeliavo, jau pirmą dieną mieli šuniukai kaip mat į Vytaro fermą atnešė tvarką.
Kaip Vytarui Radzevičiui ir jo keturkojui bičiuliui Sidui pavyko susitvarkyti su Šmikiu ir Tundra jau šį šeštadienį 9:00 val. papasakos TV3 gyvūnų ir jų šeimininkų gyvenimo būdo laida „Gyvūnų pasaulis“!
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