GJan atskleidė, kodėl gatvėje jos beveik niekas neatpažįsta: „Tik tada...“

Tačiau kaip laidoje „Gyvūnų pasaulis“ pasakos atlikėja, nuo scenos nulipusią Gjan gatvėje retai kas atpažįsta.
„Manęs beveik niekada niekas neatpažįsta gatvėje. Būna dažnai taip netgi prieš koncertus, kol nepasidažau. Aš būnu su žmonėmis, klausau kitų koncerto. Ir tik jau po savo koncerto, kai nulipu nuo scenos, tik tada žmonės sako: „Ai, čia ji“, – pasakos GJan.
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Įprastą dieną gatvėje GJan dažniausiai galima išvysti su žavia keturkoje palydove – dideliu juodu, į vokiečių aviganį panašiu šunimi. Kalytės vardas – Pou.
„Ji šiaip yra mano sielos šuo. Nuo mažens augo su katinu ir labai daug išmoko katiniškų savybių. Tad ji labai dažnai kartoja katinų charakterį, yra tokia princesė, visiškai princesė“, – apie savo augintinę pasakos Greta.
Atlikėja sako, kad pamatę Pou žmonės neretai pagalvoja, jog tai piktas ar agresyvus šuo. Dėl įspūdingos jos išvaizdos praeiviai į Pou atkreipia kur kas daugiau dėmesio – atsargiau žvelgia, kad, neduok Dieve, šuo neužpultų. Tačiau realybė visiškai kitokia.
„Mes kai gyvenom kažkada anksčiau Šeškinėje, prie darželio, ir ten vesdavo mažiukus vaikus į lauką, į parką, tai ji, kaip pamatydavo, kaip lydydavosi. Ir tie vaikai, ypač mažesnės mergaitės, pastebėjau, kažkaip labai drąsios būna ir eina prie didelių šunų. Tai jos irgi ateina, apsikabina, ten vos nelipa ant to šuns“, – šypsosis GJan.
Vis dėlto kartą ši, taip pavadinkime, „rimta“ Pou išvaizda Gretą išgelbėjo nuo potencialiai grėsusios nelaimės.
„Už Šeškinės parke buvo iš už krūmų išlindęs taip staigiai girtas žmogus. Tai ji pradžiai taip: „Vau, vau, vau“, padarė vieną, o vėliau tiesiog grįžo prie manęs“, – prisimins atlikėja.
Mažai kas žino, tačiau GJan nuo pat vaikystės, kaip pati sako, buvo tiesiog apsėsta šunų. Mergina net svajojo tapti kinologe – auklėti ir dresuoti šunis.
Kaip Pou Gretai padeda kurti didžiausius jos hitus ir ruoštis didžiausiam metų koncertui, papasakos TV3 laida „Gyvūnų pasaulis“ – šeštadienį 9 val.
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