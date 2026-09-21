Martynas Starkus priešinosi „šeimos pagausėjimui“ – Kotryna atskleidė, ko ėmėsi: „Žinojau, kad palaušiu“

Kaimynystėje gyvenantiems Starkams V. Radzevičius atvežė kupiną kibirą žvyro. Kaip vėliau paaiškėjo, ši dovana skirta naujosioms Starkų šeimos gyventojoms – vištoms.
Starkų teko įkalbinėti
K. Starkienė tikino, kad vištų auginimas – sena jos svajonė. Tačiau, anot moters, įtikinti M. Starkų šiai minčiai nebuvo lengva.
„Vištų man reikėjo visada, aš visada norėjau vištų. Kai pirmą kartą pasakiau, kad labai norėčiau jas turėti, Marčius sakė: „Tikrai ne, nebus čia tų vištų, tikrai nesąmonė, kam?“ (...) Iš pradžių jis kategoriškai sakė „ne“, bet aš turiu savo taktiką ir techniką, žinojau, kad vis tiek palaušiu“, – dalijosi K. Starkienė.
Moteris tikino, kad pasiteisino taktikа įbauginti vyrą dar kitu noru – kiaulėmis. Anot K. Starkienės, išgirdęs šią mintį, M. Starkus pareiškė, kad vis dėlto sutinka su vištų auginimu.
V. Radzevičius stebėjosi neįtikėtino grožio vištide, kurią įsirengė Starkai. Anot vyro, palyginus su kaimynų augintinėmis, pas jį gyvena kaimietės, o pas Starkus – miestietės.
Šaltis vištoms gali būti naudingas
K. Starkienė pasakojo girdėjusi mintį, kad įrengus vištidėje lempą, žiemą vištos per dieną gali padėti net po du kiaušinius. Išgirdęs šią istoriją, V. Radzevičius ėmė juoktis.
„Tokia didelė, o pasakomis tiki“, – juokėsi vyras.
Kalbėdamas apie patarimus, kuriuos galima rasti interneto platybėse, V. Radzevičius pasidalijo perskaityta mintimi apie vištų laikymo temperatūrą. Anot vyro, šaltis vištoms gali būti net naudingas.
„Esu skaitęs daug dalykų, kad vištoms šaltis netgi naudingas – jeigu atsiranda kokių nors problemų, pavyzdžiui, vabaliukų plunksnose, per šaltį viskas susitvarko. Todėl šiek tiek šalčio vištoms yra gerai“, – dalijosi V. Radzevičius.
Daugiau patarimų laidoje „Vytaro ferma“ pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Vytaro ferma“.
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