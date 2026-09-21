Starkus pasidavė žmonos norams: Radzevičius atskleidė, ką bičiuliai įsirengė kieme

„Aš visada norėjau vištų. Tačiau Marčius iš pat pradžių sakė, kad jų nereikia. Neva, nebus čia tų vištų, tikrai nesąmonė. Kam?“ – pasakos M. Starkaus žmona Kotryna.
Visgi galiausiai Martynas buvo perkalbėtas, o šio pirmadienio laidoje pamatysime ir naują jo vištidę su visomis gyventojomis. Aplankyti Martyno atvyks ir V. Radzevičius, o kadangi jis puikiai žino, ką reiškia auginti vištas, naujosioms Starkų gyventojoms atveš pilną kibirą dovanų.
Tiesa, vietoje įprastų skanėstų ar kitų ūkiui reikalingų dalykų, Vytaras nuspręs atvežti... žvyro. Šį pasirinkimą įkvėpė jo žmona Laisvė, kuri, pasak Vytaro, nuolat primena, kad vištoms žvyras yra būtinas.
„Žiūrėk, žmona liepė atvežti žvyro. Čia tavo vištoms, naujoms gyventojoms. Laisvė sakė, kad jeigu vištos neturi žvyro, tai jos neturi gyvenimo“, – apie neįprastą dovaną juokaus Vytaras.
Tačiau dar labiau jį nustebins tai, kaip Starkai pasirūpino pačia vištide. Ji bus įrengta taip kruopščiai, kad taps ne tik vieta paukščiams, bet ir tikra sodybos puošmena. Vytaras pastebės, kad Starkai apgalvojo viską – nuo smulkiausių detalių iki didesnių sprendimų. O jų vištos čia gyvens, regis, gerokai prabangiau nei jo pties fermoje.
„Tai – sodybos puošmena. Iš tolo puošia! Vištos ten išpuoselėtos, pas juos – aukščiausia klasė. Jeigu jų vištas palygintume su mano, tai mano vištos yra realios kaimietės. O jų vištos gyvena kaip kokios miestietės“, – savo išvadą pateiks Vytaras.
Taip pat šį pirmadienį Vytaras leisis į Alytų, kur pamatys automobilius-monstrus. Be to, jis ir pats turės progą išbandyti vieną įspūdingą technikos kūrinį.
Sužinosime, kad Vytarą automobilių pasaulis domino ir anksčiau. Keliaudamas po Ameriką kartu su M. Starkumi, jis lankėsi dirbtuvėse San Franciske, kur vienu metu buvo kuriama daugybė išskirtinių automobilių. Todėl pamatęs Lietuvoje kuriamus monstrus, Vytaras pripažins – ir pats kadaise yra pagalvojęs apie tokio automobilio kūrimą.
O kai vieną iš tokių įspūdingų automobilių išbandys pats, V. Radzevičius bus atviras – pojūtis prilygsta tarsi skrydžiui į kosmosą!
„Nežinau, kaip tai atrodė iš šono, bet iš vidaus tai buvo wow. Tiesiog jaučiausi kaip astronautas, kylantis nuo žemės paviršiaus“, – sakys jis.
Be to, Vytaras šio pirmadienio laidoje mokysis nusipinti išskirtinį, per petį persimetamą krepšį žuvims susidėti, keps antį su daržovėmis garuose bei papasakos, kaip sekasi jo naujiesiems gyventojams – Šmikiui ir Tundrai.
O kaip jam seksis pamatysite jau netrukus.
Laida „Vytaro ferma“ – pirmadieniais, 20 val. per TV3.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.