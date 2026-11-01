Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Vyrą palaidojusi Jurgita Kierė prabilo apie kitą netekties pusę: „Niekada nemanei...“

2026-11-01 11:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 11:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jurgita Kierė, praėjusiais metais netikėtai praradusi savo vyrą – žinomą ledo ritulininką Mindaugą Kierą, socialiniuose tinkluose atvėrė širdį apie dar vieną skaudžią netekties pusę.

Jurgita Kierė, praėjusiais metais netikėtai praradusi savo vyrą – žinomą ledo ritulininką Mindaugą Kierą, socialiniuose tinkluose atvėrė širdį apie dar vieną skaudžią netekties pusę.

REKLAMA

Ši gyvenimo tragedija moteriai iš esmės pakeitė požiūrį į aplinkinius, ypač į tuos, kurie palaiko sunkiausiu metu.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ – Jurgita Kierė

Pasidalijo jautriu įrašu

Jautriame įraše ji atvirai dalijosi mintimis apie tai, kaip po artimo žmogaus mirties natūraliai apsivalo ir pasikeičia draugų ratas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gedulas gedule. Kai prarandi ne tik artimą žmogų, bet ir draugystes.

Apie šitą gedulo pusę kalbama labai mažai. Apie žmones, kurie pasitraukia iš tavo gyvenimo būtent tada, kai tau jų labiausiai reikia. Apie nusivylimą, pyktį, nesupratimą ir dar vieną netektį, kurią tenka išgyventi jau ir taip išgyvenant didžiausią savo gyvenimo skausmą.

REKLAMA
REKLAMA

Per šiuos metus supratau, kad netektis labai stipriai pakeičia ne tik tave, bet ir tavo santykius su žmonėmis. Ir ne visas draugystes pavyksta išsaugoti. Kai kurias tenka paleisti, nors niekada nemanei, kad taip nutiks.

REKLAMA

Bet kartu į mano gyvenimą atėjo naujų žmonių. Tokių, kurie pažino mane jau po netekties, priėmė su visu mano skausmu ir tapo nepaprastai svarbia mano gyvenimo dalimi.

Šiandien jaučiu didžiulį dėkingumą tiems, kurie yra šalia. Kurie ne tik klausia, kaip laikausi, bet ir iš tiesų jaučia, ko man reikia.

Kartais gedint tenka paleisti ne tik tuos, kurių netekome, bet ir tuos, kurie nebegali eiti kartu su mumis“, – rašė moteris.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų