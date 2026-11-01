Vyrą palaidojusi Jurgita Kierė prabilo apie kitą netekties pusę: „Niekada nemanei...“

Ši gyvenimo tragedija moteriai iš esmės pakeitė požiūrį į aplinkinius, ypač į tuos, kurie palaiko sunkiausiu metu.
Pasidalijo jautriu įrašu
Jautriame įraše ji atvirai dalijosi mintimis apie tai, kaip po artimo žmogaus mirties natūraliai apsivalo ir pasikeičia draugų ratas.
„Gedulas gedule. Kai prarandi ne tik artimą žmogų, bet ir draugystes.
Apie šitą gedulo pusę kalbama labai mažai. Apie žmones, kurie pasitraukia iš tavo gyvenimo būtent tada, kai tau jų labiausiai reikia. Apie nusivylimą, pyktį, nesupratimą ir dar vieną netektį, kurią tenka išgyventi jau ir taip išgyvenant didžiausią savo gyvenimo skausmą.
Per šiuos metus supratau, kad netektis labai stipriai pakeičia ne tik tave, bet ir tavo santykius su žmonėmis. Ir ne visas draugystes pavyksta išsaugoti. Kai kurias tenka paleisti, nors niekada nemanei, kad taip nutiks.
Bet kartu į mano gyvenimą atėjo naujų žmonių. Tokių, kurie pažino mane jau po netekties, priėmė su visu mano skausmu ir tapo nepaprastai svarbia mano gyvenimo dalimi.
Šiandien jaučiu didžiulį dėkingumą tiems, kurie yra šalia. Kurie ne tik klausia, kaip laikausi, bet ir iš tiesų jaučia, ko man reikia.
Kartais gedint tenka paleisti ne tik tuos, kurių netekome, bet ir tuos, kurie nebegali eiti kartu su mumis“, – rašė moteris.
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