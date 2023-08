Vygaudas Ušackas trečią kartą tapo seneliu: parodė anūką

Šia naujiena V. Ušackas pasidžiaugė socialiniame tinkle „Facebook“, publikavęs nuotrauką su anūku.

„Ši kelionė į JAV buvo ypatinga. Paula Urbonienė ir Jonas Urbonas mus praturtino trečiu anūku. Bernardas Paulius gimė rugpjūčio 16d. Welcome to this World!“, – rašė jis.

Politiko dukra Paula Ušackaitė su širdies draugu Jonu Urbonu susituokė 2019-ųjų rugpjūtį Vilniaus Bernardinų bažnyčioje.

Pirmasis sūnus Teodoras Niels jiems gimė 2021-ųjų gegužę.

2022-ųjų spalį V. Ušacko sūnus Raimondas su žmona Skaiste susilaukė dukters.