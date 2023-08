Renata Jampolskė – apie dukros Viltės pirmuosius metus mokykloje: „Sunkiau buvo tėveliams“

Naujienų portalui tv3.lt Renata sutiko papasakoti, kaip praėjo pirmieji Viltės metai mokykloje. Moters teigimu, didesniu iššūkiu tai tapo ne dukrai, o paties tėveliams: „Mums teko persitvarkyti visus savo grafikus, susidėlioti, kas vežios į mokyklą, o kas – į būrelius. Be to, pamokos pirmokams baigiasi anksti, tad teko nuspręsti, ką darysime po jų. O dukra taip greitai priprato prie naujos kasdienybės, kad net nenorėdavo sugrįžti namo.“

Kaip pasakojo R. Jampolskė, pirmokams tėra dėstomi vos penki mokomieji dalykai, tad apie dukros gabumus spręsti dar anksti. Visgi moteris pasidžiaugė, kad visos pamokos Viltei kol kas patinka, o ir mokykloje ji jaučiasi gerai: „Esu patenkinta mokykla, kurią pasirinkome. Man svarbu, kad vaikas būtų laimingas, noriai ten eitų, o kol kas taip ir yra.“

Renatos ir Mariaus dukra po pamokų keliauja į būrelius – mergaitė lanko pramoginius šokius, dainavimą ir tapybą. Tiesa, R. Jampolskė pripažino, kad šis malonumas nemenkai kerta per šeimos finansus: „Visi lankomi būreliai vyksta už mokyklos ribų, todėl tai nėra pigus dalykas, bendra suma tikrai pasijaučia. Be to, šiemet Viltė pradėjo dalyvauti pramoginių šokių konkursuose, tad prieš juos visada pasiimame papildomą individualią treniruotę. O tai, žinoma, irgi kainuoja.“

Pasidomėjus, kaip tėvai skatina dukrą mokytis, Renata atskleidė naudojanti vieną metodą – kol Viltė nepadaro užduočių, tol negauna kompiuterio: „Tai – pakankamai geras paskatinimas atlikti užduotis ir vėliau pasimėgauti. Bet turiu pripažinti, kad suveikia ne visada. Neseniai ji paprašė manęs leisti pažiūrėti „YouTube“, bet tądien dar buvo nieko neskaičiusi. Kai pasakiau, kad pirmiausia reikia tai padaryti, dukra atkirto, kad nenori. Neverčiau skaityti, bet kompiuterio taip pat nedaviau.“

R. Jampolskė pasakojo, kad vasaros atostogų metu stengėsi, jog vaikas neužmirštų to, ko išmoko pirmoje klasėje – su dukra darė užduotis, skaitė privalomą literatūros knygelę. Tiesa, netrūko ir pramogų – Viltė lankė net dvi dienos stovyklas ir turėjo pirmąją išvyką be tėvelių.

„Vasarą išleidome dukrą visai savaitei į pirmą stovyklą su nakvyne. Jai tai buvo pirmas kartas be mamos ir tėčio, todėl jaudinausi, ar neteks parsivežti namo. Tai buvo stovykla „Svajonių planeta“, kurią organizuoja mano buvęs šokių partneris Vadimas Šuško, kolektyve dirba ir šokėja Katerina Voropaj su seserimi. Kadangi darbuotojus pažįstu, žinojau, kad aplinka bus saugi. Stovykloje vaikai keliavo per dešimtmečius, rengė pasirodymus, madų šou. Viltė sugrįžo labai laiminga, susirado draugų ir jau laukia kitų metų“, – kalbėjo ji.

Įpusėjus paskutiniajam vasaros mėnesiui Renata nelaukia paskutinės minutės ir jau apipirko dukrą naujiems mokslo metams. Moteris teigia jau pernai pastebėjusi, kad pasiruošimas mokyklai – nepigus dalykas.

„Prieš pora savaičių nuėjau į knygyną ir pamačiau, kad mokyklinės prekės jau lentynose. Taigi, pasidaviau pagundai ir nupirkau sąsiuvinių, aplankalų, pieštukų, spalvoto popieriaus. Pernai ji buvo pirmokė, visą krepšelį pirkome nuo nulio, o tai atsiėjo tikrai nemažai. Šiemet gavosi šiek tiek pigiau, nes nebepirksime kuprinės, naudosime tuos pačius pieštukus, trintukus ir kitas smulkmenas. Žinoma, brangiausias dalykas bus pratybos, bet jų kainas sužinosime tik rugsėjį“, – teigė R. Jampolskė.