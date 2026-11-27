Naujienų portalui tv3.lt Arvydas Martinėnas-Vudis atvirai prakalbo apie didelius ateities planus ir atskleidė, kodėl tik šiemet nusprendė sumainyti aukso žiedus su savo mylimąja ir vaikų mama Sandra.
Ruošiasi svarbiam įvykiui
Pradėdamas pokalbį apie gimtadienį, pašnekovas šyptelėjo, kad šią progą minės ne su vaikais, o su gerbėjais: „Per gimtadienį koncertuosiu su Grūdu Telšiuose. Tai toks retesnis atvejis, kai mes dainuojame kartu „Kelias į žvaigždes“ programą. Toks išpuolė vienetinis atvejis, nes su grupe „DAR“ pas mus visas grafikas užpildytas.“
Tiesa, nors trijų atžalų šalia ir nebus, tačiau žmona šią ypatingą dieną praleis kartu: „Mes paėmėme auklę, žmona važiuos kartu, nakčiai liksime Telšiuose.“
Paklaustas, kokie jam buvo prabėgę metai, Vudis neslėpė džiaugsmo ir pirmiausia išskyrė asmeninio gyvenimo pokyčius – praėjusiais metais įvyko ilgai lauktos vestuvės. Atlikėjas taip pat užsiminė apie naujus grupės „DAR“ planus.
„Dar metai nepraėjo nuo vestuvių, bet labai džiaugiuosi, viskas labai sklandu. Viskas gerai, meilė rusena. Vaikai auga, gražiai elgiasi, grupė „DAR“ klesti. Su grupe turime daug idėjų, o kitais metais artėja mūsų 15 metų jubiliejus. Labai ruošiamės, norime surengti didesnių koncertų. Dabar vyksta tokie paruošiamieji darbai. Laukia daug naujų šlagerių, naujos kūrybos. Kaip tik neseniai buvo susirinkimas su kolektyvu, tad visi užsidegę dirbt“, –.atskleidė pašnekovas.
Kalbėdamas apie kūrybą ir darbą namuose, dainininkas atskleidė, kad savo muzikos studiją įsirengė garaže. Nors pradžioje dėl to kildavo ir nelengvų akimirkų – mažieji vis norėdavo patekti pas tėtį, tačiau ilgainiui šeima priprato prie tokios tvarkos.
„Pas mane visa kūrybinė bazė yra namie, turiu pasidaręs studiją garaže. Jie jau įpratę, nes žino, kad tėtis eina į darbelį, ten užsirakinu, nors, žinoma, jie vis bando tą rankeną klibinti, prisišaukti mane. Iš pradžių man labai širdį skaudėjo, kad jų neįleidžiu, bet dabar jie įprato ir vis mažiau, ir mažiau lenda. Žino, kad aš dirbu. Čia jau toks išugdytas dalykas“, –.kalbėjo jis.
Tėvystė ir atšoktos vestuvės
Trijų vaikų tėtis Arvydas neslėpė, kad auklėdamas atžalas laikosi griežtumo, tačiau jam ne mažiau svarbus ir teisingumas:
„Aš stengiuosi būti labai griežtas, bet teisingas. Jeigu aš drausminu vaikus, tuomet turiu būtinai įsitikinti, kad jie supranta, už ką ir kodėl. Mes labai daug šnekamės šeimoje apie tai. Jie visaip bando manipuliuoti, o ypač antrasis vaikas Rojukas. Jis yra saldumynų mėgėjas, tad pasitelkia visokias taktikas, kad išprašytų saldumyną. Jau kartais net mane patį nustebina toks išradingumas.“
Nors pašnekovas su Sandra kartu jau ne vieną dešimtmetį, tik šių metų sausio 3 d. nuaidėjo žinia apie poros vestuves. Paklaustas, kodėl šį žingsnį jiedu žengė tik dabar, vyras šyptelėjo:
„Brendo, brendo ir subrendo šis sprendimas. Aš pasipiršęs jau prieš daugybę metų, kai dar net vaikų nebuvo, o paskui tik bac – vienas vaikas, bac – antras, trečias. Tad taip viskas tempėsi ir nusitempė. Jau paskui sakėme, kad reikėtų susituokti po trečio vaiko. Taip ir ryžomės.
Pirmomis dienomis buvo keistas pojūtis, dar ir prie žiedo reikėjo priprasti. Žinoma, yra vyrų, kurie nenešioja žiedų, bet aš manau, kad čia graži simbolika, tad pripratinau save jį nešioti. Dabar puikiai jaučiuosi su tuo žiedu, jis jau net nemaišo man.“
Jųdviejų su Sandra meilės istorijoje netrūko nei išbandymų, nei netikėtų posūkių. Arvydas atskleidė, kad nors kartu jie jau 20 metų, santykiuose buvo padarę ir pertrauką, per kurią abu pasuko skirtingais keliais.
„Mes su žmona jau 20 metų esame kartu. Na, bet buvo pertrauka, abu turėjome kitus santykius, o paskui vėl susiėjome. Čia mūsų tokia „Santa Barbara“. Abu įgavome patirties ir supratome, kad esame vienas kitam skirti“, – atviravo jis.
Pasak pašnekovo, didžiausi pokyčiai jo gyvenime atėjo ne po vestuvių, o gimus dukrai. Būtent tada vyras prisipažino pradėjęs visai kitaip žvelgti į moteris ir dar labiau vertinti savo žmoną.
„Labai pasikeičiau, kai man gimė dukra. Pradėjau žiūrėti visai kitomis akimis į moterį. Dabar turiu savo karalienę ir princesę. Dukra yra visiškai kas kita nei sūnūs. Pas mane pirmi gimė sūnūs, o paskui dukra, tad tikrai jaučiasi tas skirtumas. Moteris reikia branginti, globoti, mylėti ir jomis džiaugtis“, – baigdamas pokalbį prisipažino vyras.