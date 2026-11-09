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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vos prieš kelias dienas Krokuvoje buvusi Viktorija pastebėjo 1 dalyką: „Deja...“

2026-11-09 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-09 10:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Savaitgalį Krokuvą sukrėtė tragiška nelaimė – 24-erių kraštutinių dešiniųjų pažiūrų vyras čia pradėjo šaudyti ir pražudė šešis žmones bei sužeidė dar 15, kol policija jį pašovė. Dar visai neseniai šiame Lenkijos mieste lankėsi ir dainininkė Viktorija Mauručaitė, kuri išgirdusi, kas nutiko, dėkojo likimui už saugią kelionę. 

Savaitgalį Krokuvą sukrėtė tragiška nelaimė – 24-erių kraštutinių dešiniųjų pažiūrų vyras čia pradėjo šaudyti ir pražudė šešis žmones bei sužeidė dar 15, kol policija jį pašovė. Dar visai neseniai šiame Lenkijos mieste lankėsi ir dainininkė Viktorija Mauručaitė, kuri išgirdusi, kas nutiko, dėkojo likimui už saugią kelionę. 

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V. Mauručaitė socialiniuose tinkluose paviešino įrašą, kuriuo neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt. 

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

Neseniai lankėsi Krokuvoje

Jame Viktorija atskleidė, kad vos prieš keletą dienų lankėsi Lenkijos mieste Krokuvoje, kurią savaitgalį sukėtė tragiška nelaimė. 

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Moteris pasidalijo savo mintimis ir išreiškė užuojautą, patyrusiems šį siaubą. 

„Šią Krokuvos ramybę ir dabartinę realybę skiria vos kelios dienos.

Besimėgaudamos Krokuvos senamiesčio grožiu aptarėm, kaip ramu ir jauku. Miesto centras ir oras jau ir kalėdine nuotaika pulsavo.

Deja….. dabar realybė tapo kitokia, tuomet ta ramybė buvo lyg tyla prieš audrą.

Dėkojam Angelams sargams ir likimui, jog apsilankymas buvo saugus ir jaukus. Saugokit save ir savo artimuosius.

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Nuoširdi užuojauta patyrusiems tokį siaubą“, – rašė V. Mauručaitė.

Primename, kad policija pranešė, kad mirė vyras, surengęs kruviną išpuolį Krokuvoje, per kurį žuvo šeši žmonės. 

Šaulys buvo sužeistas per susišaudymą su policija ir ligoninėje buvo kritinės būklės.

Jis taip pat įtariamas savo šeimos – mamos, tėvo ir sesers – nužudymu.

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