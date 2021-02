Voldemars Petersons pristato vaizdo klipą, kurį filmuojant buvo apvogtas: kai nesiseka, tai nesiseka visu pajėgumu

Atlikėjui Voldemars Petersons antrojo karantino metas kaip niekad sėkmingas ir produktyvus. Negana to, kad užėmė trečiąją vietą Eurovizijos finale su daina „Never Fall For You Again“, jis dar ir pilnu pajėgumu ėmė dirbti savo debiutinio albumo išleidimo link, rašoma pranešime spaudai.