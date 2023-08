Vokietijoje padėtas taškas tyrime dėl „Rammstein“ lyderio Tillo Lindemanno prievartos

Per pradinį tyrimą nepaaiškėjo jokių įrodymų apie šiuos teiginius ir jokie kaltinimai nebus pateikti, sakoma prokurorų pareiškime. „Rammstein“ nurodė atmetanti kaltinimus.

Tyrimas buvo pradėtas birželį, kelioms moterims socialinėje žiniasklaidoje pareiškus, kad po „Rammstein“ koncertų vykusiuose vakarėliuose jos buvo apsvaigintos ir kad jomis buvo seksualiai pasinaudota.

60 metų T. Lindemannas įtarimus paneigė, o jo advokatai teigė, kad kaltinimai be jokių išimčių yra neteisingi.

Berlyne įsikūrusi teisės firma „Schertz Bergmann“ sveikino sprendimą nutraukti tyrimą ir sakė, jog tai įrodo, kad nebuvo pagrindo socialinėje žiniasklaidoje ir spaudoje reikšti šiuos labai rimtus įtarimus jos klientui T. Lindemannui.

REKLAMA

REKLAMA

Firma pridūrė, kad bus imtasi teisinių veiksmų dėl T. Lindemanno neteisingo pavaizdavimo.

Skandalas kilo vienai jaunai airei socialiniuose tinkluose paskelbus, kad anksčiau Vilniuje vykusio vakarėlio užkulisiuose T. Lindemannas ją buvo apsvaiginęs narkotikais ir pasiūlęs jai pasimylėti.

REKLAMA

Tuomet panašios istorijos pasipylė tokiose platformose kaip „X“, „Instagram“ ir „YouTube“.

Dėl kilusio triukšmo buvo atšaukti keli vakarėliai po „Rammstein“ koncertų, o įrašų studija „Universal Music“ nutraukė rinkodarą dėl šios grupės.

1994 metais įkurta industrinio metalo grupė „Rammstein“ garsėja skambiais gitarų rifais, tabu laužymu ir teatrališkais scenos pasirodymais su daugybe pirotechnikos.

Grupės dainose gvildenamos įvairios temos – nuo kanibalizmo iki nekrofilijos, o pats grupės pavadinimas primena 1988 metų Ramšteino aviacijos šou katastrofą, per kurią žuvo 70 žmonių ir daugiau nei 1 000 buvo sužeista.

REKLAMA

REKLAMA

Primename, kad gegužės mėnesį Vingio parke įvykęs Vokietijos grupės „Rammstein“ koncertas sukėlė skandalą – grupei buvo pareikšti kaltinimai dėl seksualinio smurto. Vokietijos žiniasklaidoje pasirodė pranešimai, kuriuose dar kelios merginos kaltina grupės lyderį Tillą Lindemanną dėl seksualinio priekabiavimo.

Pirmoji apie tai, kas vyko uždarame vakarėlyje prabilo iš užsienio specialiai dėl koncerto į Vilnių atvykusi Shelby Lynn. Mergina dalinosi apie tai instagrame. Teigė, kad į ją kreipėsi ir daugiau merginų, kurios papasakojo turėjusios panašią patirtį su „Rammstein“ grupės nariais. Išgirdę tokius kaltinimus patys „Rammstein“ juos kategoriškai neigia.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Anksčiau grupės nariai oficialioje tviterio paskyroje kreipėsi į savo gerbėjus: „Kalbant apie internete sklindančius kaltinimus po koncerto Vilniuje, galime atmesti juos ir pasakyti, kad tai, kas teigiama, neįvyko mūsų aplinkoje. Apie jokius oficialius tyrimus šiuo klausimu nežinome.“

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Shelby Lynn ir norėjo išgirsti daugiau informacijos. Mergina atrašė, kad šiuo metu kol kas nenorėtų daugiau komentuoti ir kol kas susilaikys nuo platesnių komentarų.

REKLAMA

Socialiniuose tinkluose po „Rammstein“ koncerto Vilniuje sparčiai išplito žinutės, video ir nuotraukos. Shelby Lynn dalinosi savo liudijimais, kas vyko uždarame vakarėlyje prieš ir po koncerto.

Mergina pasidalijo liudijimais: „Paprašė visų išsirikiuoti eile“

Pasak jos, merginą apsvaigino, užpuolė ir pasikėsino išprievartauti. Ji atvyko kaip kaip grupės gerbėja stebėti koncerto, o ją atsirinko į vakarėlį dar prieš koncertą.

„Aš esu mergina, kuri buvo apnuodyta „Rammstein“ koncerte. Parašysiu ilgą įrašą su visomis nuotraukomis/vaizdo įrašais, kuriuos turiu. Vaizdo įrašais, kuriuose esu aiškiai apkvaišusi. Duokit man apie valandą viskam gražiai ir rišliai surikiuoti, kad tai nebūtų tiesiog padrikas nuotraukų/vaizdo įrašų/informacijos suvertimas.

REKLAMA

Aleena Makeeva mane pakvietė į priekinę eilę. Praeitą savaitę per „Instagram“ parašiau jai žinutę, klausdama, kaip galėčiau patekti į vakarėlį po koncerto, ir kad labai norėčiau, kad mane apsvarstytų dėl dalyvavimo. Ji pasiteiravo mano amžiaus ir kilmės, ir kuomet tai patvirtinau, ji atsiuntė man nuorodą į WhatsApp grupę“, – savo „Twitter“ paskyroje prisiminimais dalinosi mergina.

Mergina savo socialiniuose tinkluose pranešė, kaip viskas atrodė. Anot jos, dar prieš vakarėlį viskas buvo kiek įtartina.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Visų merginų buvo paprašyta atsiųsti po selfį, prirašant „Noriu į vakarėlį prieš koncertą“ arba „Noriu į vakarėlį po koncerto,“ arba abu. Parašiau „Noriu į vakarėlį po koncerto.“ Vis tiek dalyvavau tiek vakarėlyje prieš, tiek po. Atėjo 2023-05-22, ir visos merginos kartu su 1 vaikinu, kuris buvo vienos merginos +1, buvo Joe nuvestos bendroje grupėje.

Pakeliui į renginio vietą stabtelėjome, ir Joe paprašė visų išsirikiuoti eile, petys į petį. Aš maniau, kad jis skaičiuoja dalyves. Tačiau vietoj to jis ėmė eiti palei eilę, filmuodamas, ir prisiartindamas prie specifinių merginų. Maždaug 4 iš viso, įskaitant mane.

REKLAMA

Jis priartino kamerą prie vienos merginos veido, tuomet atėjo prie manęs ir filmavo mane nejaukiai ilgą laiką. Iš pradžių sakiau „Labaaaaas! Oooo „Rammstein“ ar kažką panašaus. Tikėjausi, kad jis eis toliau, tačiau jis laikė kamerą prie pat mano veido įtartinai ilgą laiką.

Mes einame toliau, ir prieiname prie koncerto vietos. Mūsų paprašė palaukti, ir tuomet Joe grįžo, sakydamas „Gerai! Kas iš jūsų niekada nematė „Rammstein“ arba nebuvot šito patyrę anksčiau?“ Aš pakėliau savo ranką, kaip ir kelios kitos merginos. Jis tuomet atrinko mus eiti į vakarėlį prieš koncertą, kartu su keliomis kitomis merginomis.

Pakeliui jis sakė: „Klausiau, ar niekas iš jūsų anksčiau nėra buvę dėl to, kad turime ribotą vietų skaičių, ir kadangi tai yra proga, pasitaikanti tik kartą gyvenime, ir norėjau, kad visos gautų galimybę.” Dabar galvojant manau, kad to buvo klausta tikriausiai dėl to, kad mes nežinotume apie tai, kas mūsų laukia“, – rašė ji.