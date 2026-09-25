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Vištienos parduotuvėje nusipirkusi moteris atidariusi pakuotę sustingo: tai, ką išvydo, sukrėtė

2026-09-25 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 19:40
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Didžiojoje Britanijoje gyvenanti mama Freya Hill liko priblokšta, kai ruošdamasi sekmadienio pietums ant iš „Tesco“ įsigytos vištienos pastebėjo tai, ko tikrai nesitikėjo. Moteris teigia išvydusi ne tik dvi lervas, bet ir prie mėsos prilipusias sėklas.

Moteris, parduotuvė (asociatyvi nuotrauka/123rf.com)
GALERIJA (5)

Didžiojoje Britanijoje gyvenanti mama Freya Hill liko priblokšta, kai ruošdamasi sekmadienio pietums ant iš „Tesco“ įsigytos vištienos pastebėjo tai, ko tikrai nesitikėjo. Moteris teigia išvydusi ne tik dvi lervas, bet ir prie mėsos prilipusias sėklas.

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31-erių Freya vištą už 3,95 euro prieš kelias dienas įsigijo „Tesco Extra“ parduotuvėje Sandherste, Berkšyro grafystėje, skelbė mirror.co.uk.

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Netikėtas vaizdelis

Grįžusi namo ji planavo vištą įdaryti citrina ir sviestu, tačiau atidariusi pakuotę pastebėjo keistą vaizdą.

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„Norėjau į vištą įdėti citrinos ir sviesto, tačiau tada pamačiau kažką panašaus į lervą. Pastebėjau, kad vištiena buvo pilkšvos spalvos. Pasakiau savo partneriui: „Čia kažkas negerai, ateik pažiūrėti.“ Tada kartu apžiūrėjome ir pamatėme lervą bei visas tas sėklas“, – pasakojo moteris.

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Freya teigė, kad netrukus jiedu pastebėjo dvi lervas. Jos nejudėjo, tačiau moteris neatmetė galimybės, kad jų galėjo būti ir daugiau.

„Pamatėme dvi lervas, jos nejudėjo, tačiau galėjo būti ir daugiau. Man buvo labai šlykštu, todėl vištos negaminome. Iš to, ką mačiau, atrodė taip, lyg višta būtų numesta ant grindų ir prie jos būtų prilipę visi pašarai“, – prisiminė ji.

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Pasak Freya, vištiena atrodė itin nešvari – tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Moterį ypač nustebino ant mėsos matomos sėklos.

„Išorė ir vidus buvo purvini. Buvo šlykštu, matėsi prie vištos prilipusių sėklų. Buvo tikrai siaubinga matyti visa tai ant vištos. Juk pasitikime šiais prekybos centrais ir tikimės, kad jie parduos kokybišką maistą“, – sakė ji.

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Netrukus Freya susisiekė su „Tesco“ klientų aptarnavimo komanda. Ji teigė norėjusi ne kompensacijos, o išsiaiškinti, kaip tokia vištiena apskritai galėjo patekti į prekybą.

„Tą vakarą per „WhatsApp“ susisiekiau su „Tesco“. Paprašiau, kad šis atvejis būtų ištirtas. Tiesiog pagalvojau: „Jeigu gavau tokią vištą, galbūt iš tos pačios partijos jų yra ir daugiau.“ Vištą išmetėme ir vietoj jos užsisakėme maisto į namus“, – pasakojo Freya.

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Iš pradžių jai buvo pasiūlytas 11,62 euro vertės geros valios kuponas, tačiau moteris jo atsisakė. Vėliau pasiūlyta suma buvo padidinta iki 23,24 euro, su kuo Freya sutiko. Vis dėlto ji pabrėžė, kad pinigai nebuvo pagrindinė jos kreipimosi priežastis.

„Pinigai tikrai nebuvo svarbiausia. Man rūpėjo tai, kad galbūt tokių vištų yra ir daugiau. Nesikreipiau dėl pinigų grąžinimo ar kompensacijos. Daugiau vištų iš „Tesco“ nepirksiu. Manau, kad jie tiesiog bandė mane atsikratyti ir užglaistyti šį klausimą“, – teigė moteris.

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Ši istorija Freya privertė gerokai atidžiau žiūrėti į perkamos mėsos kokybę. Ji tikino, kad ateityje vištieną tikrins itin kruopščiai.

„Dabar tikrai nerimauju ir ateityje labai atidžiai tikrinsiu vištieną. Nuo tada daugiau jos nepirkau“, – sakė ji.

Freya taip pat pabrėžė, kad iki šio incidento jokių problemų dėl „Tesco“ produktų nebuvo kilę.

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„Nusipirkau vištą, kad galėtume ją valgyti sekmadienio pietums. Anksčiau niekada neturėjome jokių problemų dėl „Tesco“ pirktų produktų“, – sakė moteris.

Į situaciją sureagavo ir „Tesco“. Prekybos tinklo atstovas spaudai atsiprašė dėl to, kas nutiko, ir teigė, kad bendrovė šį atvejį aiškinasi su tiekėju.

„Apgailestaujame tai išgirdę. Glaudžiai bendradarbiaujame su savo tiekėjais, siekdami užtikrinti, kad būtų taikomos griežtos kokybės kontrolės procedūros, o visi mūsų produktai būtų kruopščiai tikrinami viso gamybos proceso metu“, – sakė „Tesco“ atstovas.

Jis taip pat paaiškino, ką klientams rekomenduojama daryti panašiais atvejais.

„Tokiais atvejais raginame klientus grąžinti produktą į parduotuvę, kad jiems būtų grąžinti visi sumokėti pinigai, o mūsų komanda galėtų išsamiai ištirti skundą“, – teigė prekybos tinklo atstovas.

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