Prie šventinio stalo susėdo JAV ir tarptautinio verslo Lietuvoje atstovai, politikos lyderiai, partneriai ir draugai. „AmCham Lithuania“ bendruomenei tai vienas svarbiausių metų švenčių – proga padėkoti vieni kitiems už bendrus darbus ir puoselėti per metus užsimezgusias draugystes.
Vilniuje švenčiama Padėkos diena
Šių metų vakarienės tema – „Kulinarinė kelionė po 50 JAV valstijų“. Renginio svečiai buvo pakviesti dalyvauti interaktyviame žaidime ir spėlioti tradicinius JAV regionų patiekalus bei dalytis istorijomis, kaip amerikietiška Padėkos dienos tradicija tapo sava ir Lietuvoje
Po vakarienės svečius nuo stalų pakvietė Lietuvos roko grupė „Poliarizuoti stiklai“ – gyvai skambėjo lietuviškas rokas su nostalgijos prieskoniu.
„Per metus surengiame daugybę renginių ir verslo susitikimų, tačiau Padėkos dienos vakarienės kasmet laukiu dėl vienos paprastos priežasties – tai geriausia proga, kai norisi ištarti ačiū – už pasitikėjimą, už idėjas, kurios virsta bendrais darbais, ir už draugystę, kuri tęsiasi gerokai ilgiau nei tiesiog verslo susitikimas. Iš tokių akimirkų ir auga mūsų verslo bendruomenė.
Lapkričio 26-ąją vėl susėsime prie vieno stalo, ragausime tradicinių patiekalų, kviesime įsitraukti į įvairias pramogas, o vakarą išjudins grupė „Poliarizuoti stiklai“. Džiaugiuosi, kad ši amerikietiška tradicija prigijo Lietuvoje ir tapo sava mūsų bendruomenei“, – prieš renginį sakė Amerikos verslo rūmų Lietuvoje vykdomoji direktorė Živilė Sabaliauskaitė.