Vilniuje Laura ir Diana iškėlė pasakiško grožio vestuves: atskleidė kainą ir vertingus patarimus

Idėja šventei kilo visai ne atsitiktinai, o planuotai, kuomet Laura (29m.) ir Diana (25m.) viena kitai pasipiršo prieš metus laiko:
„Idėja kilo daugiau nei prieš metus, po piršlybų. Mes abi pasipiršome viena kitai, nes norėjome atsisakyti stereotipo, kad visada pasipiršti turi vyras. Esame dvi moterys ir kiekviena iš mūsų norėjo pati ištarti: „Noriu, kad būtum mano žmona“. Svajojome apie jaukią, nuoširdžią šventę tarp artimiausių žmonių ir apie įžadus, pasakytus iš visos širdies“, – atskleidžia moteris.
Dianos ir Lauros vestuvių planavimas išsitęsė iki vienerių metų, tačiau viskas buvo apgalvota iki menkiausių detalių. Natūralu, nes juk tokia šventė žmonių gyvenimuose dažniausia įvykta tik vieną kartą. Pora džiaugiasi, kad galutinis rezultatas pranoko pats save ir viskas tapo dar geriau, nei buvo tikėtasi:
„Ruošėmės metus. Ilgai rinkomės vietą — norėjome, kad ji būtų jauki, su galimybe ceremoniją surengti lauke ir netoli jūros. Suknelę rinkomės itin kruopščiai, kostiumas buvo siūtas pagal užsakymą. Norėjome, kad viskas būtų gražu, harmoninga ir jausminga. Galutinis rezultatas pranoko lūkesčius“.
Šventės vieta tapo simbolinė
Diana ir Laura savo šventę planavo ilgai – vienerius metus. Sunkiausia buvo išsirinkti vietą, tačiau galiausiai, vieta tapo simbolinė. Diana pasakoja, kuomet atsikrausčiusi gyventi į Klaipėdą, pirmiausias dalykas, ką ji pamatė, buvo jūra, todėl jūra čia ir vėl suvaidino svarbų vaidmenį:
„Šventė vyko Klaipėdoje, restorane esančiame ant jūros kranto. Tai labai graži ir mums simbolinė vieta. Kai atsikrausčiau gyventi čia, pirmą kartą pamačiau jūrą ir dabar ji mums siejasi su naujo gyvenimo pradžia. Jūra — tai laisvė, stiprybė, įkvėpimas. O pušynas yra mūsų mylimiausias miškas. Čia dažnai vaikštome, važiuojame dviračiais ir tiesiog ilsimės“, – apie šventės vietą atvirauja moterys.
Šventė tapo ypatinga ne tik Laurai bei Dianai, bet ir visiems dalyvavusiems svečiams, kuriems teko nubraukti ne vieną ašarą šioje džiaugsmo akimirkoje:
„Ceremoniją vedė humanistinių ceremonijų ambasadoriai „Taip Kitaip”, dabar keičiantys pavadinimą į „HIA” (Humanistinių idėjų ambasadoriai), kurie rodydami begalinį palaikymą tos pačios lyties poroms, ceremonijas organizuoja nemokamai, kol Lietuvoje nebus įteisintos tos pačios lyties santuokos. Už šią dovaną esame jiems be galo dėkingos.
Mūsų ceremonmeisterė buvo Rasa, kuri mūsų šventę įprasmino ir mintimis visiems svečiams leido keliauti per mūsų meilės istoriją“, – su džiugesiu prisimindamos šventę pasakoja moterys.
Ceremonijoje buvo matomos dvi mažos mergaitės. Pasirodo, jos turėjo neįtikėtiną rolę šiose vestuvėse:
„Tai buvo dvynukės, kurios yra iš Lauros giminės. Ceremonijos metu jos perdavė mums žiedus. Tai buvo nepaprastai jautri ir graži akimirka, suteikusi šventei dar daugiau švelnumo“, – pasakoja Diana.
Labai gaila, tačiau džiaugsmingoje judviejų akimirkoje dalyvavo ne visi šeimos nariai. Diana atskleidė, kas nedalyvavo šventėje:
„Šventė buvo kamerinė — 20 žmonių. Tik patys artimiausi: šeima ir draugai. Deja, mano tėvai negalėjo atvykti — dėl karo ir politinės situacijos. Baltarusijos piliečiams dabar labai sunku gauti vizą. Tai buvo sunku, bet padarėme viską, kad jie jaustųsi šventės dalimi: koordinatorė filmavo, siuntė nuotraukas, mes skambinome. Net ir per atstumą jie galėjo pasveikinti ir pasidžiaugti kartu“.
Visiems puikiai žinomas faktas – vestuvės nėra pati pigiausia šventė, o atvirkščiai, viskas yra brangu, kainos už paslaugas kartais kyla netgi dvigubai. Laura ir Diana susidėliojusios biudžetą jį keitė, tačiau dėl to visai nesigaili:
„Vestuvės kainavo dvigubai daugiau, nei planavome. Galvojome, kad viskas bus kuklu, bet biudžetas išaugo nuo 5 iki 10 tūkst. eurų. Ir dėl to visai nesigailime. Tai diena, kurią prisiminsime visą gyvenimą. Jei norite — darykite. Pažįstu porų, kurios planavo vestuves, bet nusprendė tik įregistruoti santuoką, o vėliau atsirado vaikai, būstas, kiti rūpesčiai — ir momentas dingo. Tokia diena — tai tikros emocijos, kurių neįmanoma pakartoti“.
Santuoka be baimių
Lietuvoje tos pačios lyties poros dažniausia jaučia tam tikras baimes ir grėsmes, tačiau Laura ir Diana kalba garsiai, jog nereikia bijoti to, kas esi:
„Baimių visai nebuvo. Mes nesigėdijame savęs ir nejaučiame diskriminacijos. Gyvename taip, kaip norime ir tikime, kad jei žmogus skleidžia pozityvą ir pasitikėjimą, jis sulauks tokio paties požiūrio. Žinoma, atkreipėme dėmesį — juk ne kasdien tuokiasi dvi moterys. Bet žvilgsniai buvo pilni smalsumo ir, kaip mums atrodė, susižavėjimo. Jautėmės patogiai, natūraliai, ir nebuvo akimirkos, kai norėjosi pasislėpti“, – pasakoja Diana.
Diana išsiduoda, jog santuoka buvo įregistruota kur kas anksčiau – 2024-aisiais metais, o šventė įvyko šiemet. Deja, tačiau santuoka buvo įregistruota ne Lietuvoje, o JAV, kur tai yra teisėta:
„Esame laisvi žmonės ir norime turėti lygias teises kaip ir visi kiti. Oficialiai susituokėme 2024 m. rugpjūčio 26 d. JAV, Jutos valstijoje, kuri dar COVID-19 pandemijos metu įteisino nuotolinę santuokos registraciją, o ši praktika dabar tapo gana populiari. Mūsų santuoka galioja ne tik JAV, bet ir visose šalyse, kuriose įteisintos tos pačios lyties santuokos.
Dokumentas turi apostilę, todėl jis pripažįstamas tarptautiniu mastu. Iš anksto žinojome, kad šventę norime surengti Lietuvoje, o registraciją pasirinkome ten, kur tai buvo paprasčiausia ir teisėta. Tai buvo svarbu ir dėl dokumentų: aš esu Baltarusijos pilietė, ji — Lietuvos. Nors Lietuva nepripažįsta užsienyje sudarytų tos pačios lyties santuokų, ji suteikia galimybę gauti leidimą gyventi šeimos pagrindu. Tokį leidimą jau turiu, ir tai mums labai svarbu“.
Diana ir Laura teigia, jog nėra ko bijoti ir nereikia atidėti šventės vien todėl, jei yra baimių likti nesuprastiems:
„Kalbant apie LGBT poras, svarbiausia — nebijoti organizuoti šventę sau, net jei jūsų šalyje nėra visiškos santuokų legalizacijos. Tai jūsų diena ir ji turi būti apie jus. Ritualas, įžadai, galimybė pasakyti vienas kitam svarbius žodžius — tai neįkainojama. Nereikia atidėti vien dėl to, kad kažkas gali pasmerkti ar „nesuprasti“.
Patariu pradėti nuo vietos pasirinkimo, nes geros vietos rezervuojamos labai greitai. Ir dar — nesistenkite prisitaikyti prie kitų lūkesčių. Darykite taip, kaip norite jūs. Svečiai ateina pasidžiaugti jumis, o ne tam, kad nurodinėtų, kaip turi atrodyti jūsų diena“.
