Vilniuje koncertuosiančio garsaus JAV reperio noras nustebino daugelį: to išgirsti nesitikėjo

Šiuo metu kituose Europos miestuose koncertuojantis atlikėjas socialiniuose tinkluose dalinasi ne tik pasirodymų akimirkomis, bet ir tuo, ką veikia tarp jų.

Visai gali būti, jog The Game turiningai leis laiką ir Lietuvoje – organizatoriams pateiktas netrumpas pageidavimų sąrašas, kuris, net ir likus vos kelioms dienoms iki koncerto, vis pildomas naujais reperio bei jo komandos įgeidžiais, rašoma pranešime spaudai.

Nieko naujo, kad muzikos superžvaigždės iš organizatorių reikalauja ne tik kokybiško garso, aukščiausio lygio techninio aptarnavimo.

Be viso to jų pageidavimų sąraše, taip vadinamame „raideryje“, smulkiai išdėstoma, ką atvykstanti komanda valgys, kur gyvens, kaip turi atrodyti persirengimo kambariai užkulisiuose, gali būti suderinamos net sienų spalvos bei veidrodžių išmatavimai.

Tačiau koncertų rengėjai jau įpratę, kad atlikėjų norai keičiasi net ir paskutinę minutę.

The Game iš pradžių sau ir drauge keliaujančiai nemažai savo komandai reikalavo prabangaus viešbučio ir geriausių, erdviausių jame esančių kambarių.

Atsisakė viešbučio

Socialiniuose tinkluose turo akimirkomis besidalinantis reperis buvo paskelbęs nuotrauką, kur ant vieno viešbučio lovos baltų patalų laiko savo BMX dviratį, taip pat demonstravo, kaip laiką leidžia prabangioje vonioje, iš kurios pro langą atsiveria miesto panorama.

Tačiau organizatoriams Lietuvoje The Game atstovai neseniai pranešė, jog atlikėjas viešbučio Vilniuje atsisako.

„Gavę raiderį labai nenustebome – kažkokių prašymų, kurių nebūtų įmanoma įgyvendinti, nebuvo. Panašu, jog vakarėlis „Lofte“ bus išties audringas, nes daugiausia vietos sąraše skiriama prabangiems gėrimams.

Tiesa, paskutinę minutę pakeistas pietų meniu. Vietoje prieš tai išvardintų patiekalų tiesiog paprašyta picų“, – pasakoja The Game viešnage Vilniuje besirūpinanti M.P.3 renginių organizatorė Urtė Abrasonytė.

Ji neslepia – visi pageidavimai, koncerto techniniai reikalavimai bei kitos detalės pradėtos derinti dar likus pusmečiui iki žvaigždės pasirodymo Vilniuje. Sutartyje yra ir tokių punklų, kuriuos viešinti draudžiama, taip pat neskelbiama, ką The Game veiks prieš ir po koncerto „Lofte“.

Tačiau iš to, ką galime stebėti socialiniuose tinkluose, visai gali būti, kad The Game naktį sutiksite važinėjantį dviračiu Vilniaus gatvėse, viename iš prabangių restoranų ragaujantį kulinarinius šedevrus arba iki paryčių šėlstantį naktiniame bare.

The Game po Europą keliauja koncertais minėdamas savo sėkmingiausio albumo „The Documentary“ dvidešimtmetį.

Prie „The Documentary“ gimimo prisidėjo tokios superžvaigždės kaip Dr. Dre, 50 Cent, Eminem, Busta Rhymes, Faith Evans, Nate Dogg, Kanye West ir Just Blaze.The Game pseudonimas skambėjo visų svarbiausių muzikos apdovanojimų scenose – Grammy, MTV, Billboard, BET apdovanojimuose ir kt.

Jo hitai, tokie kaip „Hate It or Love It“, „How We Do“, jau daugiau nei milijardą kartų perklausyti „Spotify“, „YouTube“ bei kitose platformose.

Reperis iš viso yra išleidęs dešimt studijinių albumų, šiuo metu muzikantas dirba prie vienuoliktojo, kuris dienos šviesą išvys 2025-aisiais.The Game – How We Do (Official Music Video)

The Game yra ne tik muzikos žvaigždė – jis vaidino kine, dokumentiniuose filmuose, pasirodė daugybėje TV šou, o taip pat jo balsas panaudotas kompiuteriniuose žaidimuose (vienas jų – garsusis „Grand Theft Auto: San Andreas“).

The Game tikrasis vardas – Jayceon Terrell Taylor. Jis gimė 1979 m., o jo vaikystė bei jaunystė taip pat vertos filmo.

Būsimoji žvaigždė užsiiminėjo narkotikų prekyba, buvo pašautas per įsiveržimą į jo namus. Būtent tai jį sustabdė nuo nusikalstamumo ir „įvėlė“ į muziką. Reperis neslepia – jo dainas įkvėpė tokios scenos garsenybės kaip 2Pac, Notorious B.I.G. ir Jay-Z.

Repuoti vaikinas pradėjo 2001 m. ir netrukus buvo pastebėtas Dr.Dre, kuris ir pasirūpino pirmosiomis pelningomis sutartimis su garsiomis įrašų kompanijomis.The Game, 50 Cent – Hate It Or Love It (Official Music Video)

Kaip gyvai skamba The Game turėsime galimybę patys išgirsti balandžio 3 dieną įspūdingame „The Documentary 20th Anniversary Tour“ koncerte Vilniuje, menų fabrike „Loftas“.

Bilietus platina Shownet.lt. Iš pradžių koncertas Vilniuje turėjo užbaigti turą, tačiau šiuo metu numatyti dar du pasirodymai Tiranoje bei Atėnuose.