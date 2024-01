Vilniaus Kalnų parką vasarą sudrebins Bryano Adamso koncertas

Vienintelis Bryano Adamso koncertas įvyks liepos 9-ąją dieną Vilniaus Kalnų parke.

Mūsų šalyje garsusis Kanados muzikantas svečiuosis su pasaulinių gastrolių „So Happy It Hurts Tour“ šou programa.

Bryan Adams - „So Happy It Hurts“:

Vieša bilietų prekyba į Bryano Adamso gastrolių „So Happy It Hurts Tour“ koncertą Vilniaus Kalnų parke prasidės jau šį penktadienį (sausio 26 d.) nuo 10 val. visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete.

Dviem dienomis anksčiau, trečiadienį (sausio 24 d.), nuo 10 val. pirmieji bilietus galės įsigyti „Live Nation Lietuva“ koncertų klubo nariai.

Bryan Adams - „I've Been Looking For You“ (Live):

Pernai prasidėjusias pasaulines gastroles „So Happy It Hurts Tour“ Bryanas Adamsas atnaujino praėjusį šeštadienį (sausio 20 d.) surengęs koncertą „First Interstate“ arenos scenoje didžiausiame Montanos valstijos mieste Bilingse (JAV).

Įspūdingą šou pradėjo buvęs „Eurythmics“ muzikantas Dave'as Stewartas.

Vėliau Šiaurės Amerikos žemyne vyksiančių gastrolių metu Bryanas Adamsas koncertuos San Chosė̃ (Kalifornija), El Pase (Teksasas), Meksike (Meksika), Orlande (Florida), Pitsberge (Pensilvanija) ir Sirakūzuose (Niujorkas).

Šiemet atlikėjas koncertus surengs ne tik JAV, bet ir Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, daugelyje Europos šalių ir Lietuvoje.

Bryan Adams - „So Happy It Hurts Tour“ (Official Trailer):

Bryanas Adamsas garsėja kaip vienas įdomiausių gyvai grojančių muzikantų pasaulyje. Jis išleido 17 studijinių albumų, įskaitant naujausią albumą „So Happy It Hurts“ (nominuotą „Grammy“ apdovanojimui), šešias rinktinių dainų kolekcijas, du filmų garso takelius, septynis koncertinius įrašus ir 75 hitais tapusius singlus.

Amerikos įrašų pramonės asociacijos („RIAA“) duomenimis, per karjerą Bryanas Adamsas visame pasaulyje pardavė nuo 75 iki 100 mln. įrašų.

Muzikanto kūryba pelnė daugybę apdovanojimų ir įvertinimų, įskaitant tris „Oskaro“ nominacijas, penkias „Auksinio gaublio“ nominacijas, „Grammy“ apdovanojimą ir 20 „Juno“ apdovanojimų.

Bryan Adams - „Run To You“:

Po sėkmingo debiutinio singlo „Let Me Take You Dancing“ (1979 m.) Bryanas Adamsas pasirašė sutartį su įrašų kompanija „A&M Records“.

Vidutinės sėkmės sulaukusius pirmuosius albumus „Bryan Adams“ (1980 m.), „You Want It You Got It“ (1981 m.) ir „Cuts Like A Knife“ (1983 m.) lydėjo 1984-aisiais išleistas ketvirtasis atlikėjo darbas „Reckless“, kuris visame pasaulyje buvo išpirktas didesniu nei 12 mln. tiražu.

Šį albumą išpopuliarino hitais tapusios dainos „Run To You“, „Heaven“ ir „Summer Of '69“. 1987 m. pasirodė albumas „Into The Fire“, kuris JAV parduotas platininiu, o Kanadoje - trigubai platininiu tiražu.

Bryan Adams - „Summer Of '69“:

Į dešimtąjį dešimtmetį Bryanas Adamsas įžengė išleidęs albumą „Waking Up The Neighbours“ (1991 m.), kuriame buvo baladė „(Everything I Do) I Do It For You“ - filmo „Robinas Hudas: vagių karalius“ pagrindinė daina.

Sėkmingiausios Bryano Adamso dainos singlo visame pasaulyje buvo parduota daugiau nei 15 mln. kopijų.

1993 m. muzikantas išleido savo pirmąją didžiausių hitų kompiliaciją „So Far So Good“, kuri pirmąją vietą perkamiausių įrašų topuose pasiekė devyniose pasaulio šalyse.

1996 m. buvo išleistas septintasis studijinis Bryano Adamso albumas „18 Til I Die“, parduotas didesniu nei 5 mln. kopijų tiražu.

Po metų atlikėjas gerbėjams padovanojo „MTV Unplugged“ serijos koncertinį įrašą, kurį įsigijo per 2 mln. melomanų.

XX-ąjį amžių muzikantas užbaigė išleidęs aštuntąjį studijinį albumą „On A Day Like Today“ (1998 m.) ir pristatęs antrąjį geriausių dainų rinkinį „The Best Of Me“ (1999 m.).

Bryan Adams - „(Everything I Do) I Do It For You“:

Naująjį tūkstantmetį Bryanas Adamsas pradėjo kartu su kompozitoriumi Hansu Zimmeriu įrašydamas animacinio filmo „Simarono žirgas“ (2002 m.) garso takelį.

Devintąjį studijinį albumą, kurį išpopuliarino hitas „Here I Am“, atlikėjas įdainavo ne tik angliškai, bet ir prancūzų kalba.

Dešimtasis Bryano Adamso studijinį albumas „Room Service“ išleistas 2004 m., o po metų atlikėjas surinko trečiąjį geriausių hitų rinkinį „Anthology“.

Dešimtmetį vienas populiariausių roko muzikantų pasaulyje baigė išleidęs vienuoliktąjį studijinį albumą „11“ (2008 m.), kuriame buvo vienuolika dainų.

Pirmąjį karjeroje kitų atlikėjų ir grupių dainų perdirbinių albumą „Tracks Of My Years“ Bryanas Adamsas išleido 2014 m.

Įrašą su dešimt dainų, tarp kurių yra Bobo Dylano („Lay Lady Lay“), Ray Charleso („I Can't Stop Loving You“) „The Beatles“ („Any Time At All“) ir kitų dainų perdirbiniai, pristatė originali Bryano Adamso sukurta daina „She Knows Me“, kuri vienintelė buvo išleista singlu.

Tryliktąjį kanadiečių dainininko ir dainų autoriaus Bryano Adamso studijinį albumą „Get Up“ (2015 m.) prodiusavo legendinis muzikantas ir grupės „Electric Light Orchestra“ lyderis Jeffas Lynne'as.

Įrašas didžiausios sėkmės sulaukė Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje.

Bryan Adams - „Have You Ever Really Loved a Woman?“ (Classic Version):

2017 m. rudenį Bryanas Adamsas per socialinius tinklus paskelbė apie naujos kompiliacijos „Ultimate“ išleidimą, kurioje atsidūrė 19 didžiausių jo hitų ir dvi naujos dainos: „Please Stay“ ir „Ultimate Love“.

Keturioliktasis studijinis albumas „Shine A Light“ (2019 m.), kuris „Juno Award“ ceremonijoje laimėjo „Best Adult Contemporary Album“ apdovanojimą, didelės sėkmės sulaukė Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje, Austrijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Vokietijoje.

Bryan Adams - „When You're Gone“ (with Melanie C):

Naujausią studijinį albumą „So Happy It Hurts“ Bryanas Adamsas pristatė 2022-ųjų kovo 11-ąją dieną.

Tai yra pirmasis įrašas, kurį muzikantas išleido pasirašęs sutartį su įrašų kompanija „BMG“.

Bryanas Adamsas neslepia, kad su šiuo albumu grįžo į normalų gyvenimą po „COVID-19“ pandemijos.

Apibūdindamas albumą jis taip pat sakė: „Pandemija ir užsidarymas iš tikrųjų parodė kaip lengvai galime visko netekti. Staiga sustojo visos gastrolės, niekas negalėjo šokti į automobilį ir važiuoti ten, kur norisi. Pagrindinė daina „So Happy It Hurts“ yra apie laisvę, autonomiją, spontaniškumą ir atviro kelio jaudulį. Naujos dainos paliečia ir daug kitų gyvenimiškų dalykų: laimę ir, svarbiausia, žmogiškojo ryšio paslaptį“.

Bryan Adams - „On The Road“:

Šių metų liepos 9-ąją dieną Vilniaus Kalnų parke vyksiantį Bryano Adamso pasaulinių gastrolių „So Happy It Hurts Tour“ koncertą pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.