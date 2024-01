Ilgai laukta diena roko muzikos gerbėjams: legendiniai „Green day“ grįžo su naujiena

Taip pat legendiniai rokeriai pristato ir pasaulinį turą, kuriame bus galima išgirsti ne tik naujausias grupės dainas, bet ir legendinių albumų „Dookie“ ir „American Idiot“ hitus.

Naujausiame albume galime atrasti nuostabius hitus kaip „One Eyed Bastard“, „Dilemma“, „Look Ma, No Brains!“, „The American Dream Is Killing Me“.

Pastaruosius kelis mėnesius grupė savo fanams visame pasaulyje iš įvairių užuominų leido suprasti, ko tikėtis iš būsimojo grupės turo.

„Green Day“ pasaulinis koncertų turas „The Saviors Tour“ jau gegužės mėnesį prasidės Europoje, o liepą atkeliaus į Šiaurės Ameriką.

REKLAMA

REKLAMA

Šios savaitės pradžioje grupė Howardo Sterno laidoje „SiriusXM“ atskleidė, kad pirmą kartą istorijoje šią vasarą švenčiant svarbias 2024 m. jubiliejines sukaktis, grupė atliks visus albumų „Dookie“ ir „American Idiot“ hitus, taip pat gerbėjų pamėgtus kūrinius ir naujojo albumo dainas.

REKLAMA

„Green Day“ – „Bobby Sox“

Šiandien pasirodo ir dainos „Bobby Sox“ vaizdo klipą.

Grupės siela Billie Joe‘us Armstrongas pabrėžia, kad ši – viena mėgstamiausių albumo dainų.

„Tai devyniasdešimtųjų daina, kurios niekada neišleidome. Man tai tikrai mylimiausia albumo daina. Iš pradžių tai buvo daina, kurią parašiau savo žmonai, bet kai ji materializavosi, norėjau ją pakeisti ir šalia „Do you wanna be my boyfriend?“ pridėjau „Do you wanna be girlfriend?“. Taip daina tapo tarsi visuotiniu himnu.“

REKLAMA

REKLAMA

„Green Day“ – „The American Dream Is Killing Me“

14-tasis grupės albumas – bendras darbas su „Grammy“ apdovanojimą pelniusiu prodiuseriu Robu Cavallo, su kuriuo „Green Day“ yra parašiusi ikoniškiausius savo albumus – 1994-aisiais metais „Dookie“ bei 2004-aisiais metais „American Idiot“.

„Green Day“ – viena iš įtakingiausių ir populiariausių grupių pasaulyje, kurios perklausos visame pasaulyje siekia 10-mt milijardų, o įrašų kopijų parduota per 75-is milijonus.