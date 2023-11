Viktorija Siegel per gimtadienį sūnaus negaus: „Baisu, kaip traumuojamas vaikas“

Viktorija Siegel savo sekėjams papasakojo apie toliau besitęsiančią dramą tarp jos ir Lauryno Suodaičio. Štai vėl panorusi pamatyti sūnų, moteris sulaukė neigiamo atsako.

„Šiandien tvarkau reikalus ir vis esu su advokate ant ryšio. Mano prašymai kitai pusei yra visai vienodi. Aišku, leido su vaiku pasikalbėti šiandien vakare per kamerą, o kitą dieną tik lapkričio 16-ąją, tad kiekvieną dieną vaiką per kamerą matyti jau „per daug“. Įvardijo, kad kontroliuoju jo atostojas, penkioms minutėms per kamerą.

Sakė, kad juk tėvas taip neprašydavo – čia jau jo problema, jis man bet kada galėjo parašyti ir paprašyti, o niekada gyvenime nėra to paprašęs. Nustatė, kad tik dvi dienas galėsiu pamatyti savo vaiką šią savaitę. Baisu, kaip traumuojamas vaikas, mama ir sesė“, – rašė ji.

„Lapkričio 17-ąją mano gimtadienis, bet jau supratau, kad vaiko iki dvidešimtosios neatgausiu, kategoriškai man neleidžia pasimatyti. O atostogos jo nebuvo suderintos su manimi, kaip kad teismo sutartis nurodo. Čia kova su vėjo malūnais. Paprašėme jį atvežti porai valandų šeimos vakarienai - nemato jis tam prasmės. Nors per savo gimtadienį jis buvo su vaiku, o man per gimtadienį nebežino daugiau kaip įgelti.

Koks turi būti silpnas žmogus, kad norėtų taip kitam keršyti ir kenkti. <...> Viduje man taip liūdna. Vakar parašiau, kad nors ir neleidžia pamatyti vaiko per kamerą, galėtų bent nuotrauką atsiųsti, papasakoti, ką jis veikia ir kaip jaučiasi. Turbūt nuo 18 valandos net telefono į rankas neėmė, nes jokio atsako nesulaukiau.

O rašau aš kaip liepta - į elektroninį paštą, nes kitur jis su manimi nebendrauja. Jis nori pakenkti ir vaikui, taip jkį atplėšdamas nuo rutinos, nuo jo aplinkos“, – neslėpė ji.

Aiškino, kodėl „pagrobė“ vaiką

Kiek anksčiau nuomonės formuotoja savo sekėjams išklojo, kad vasarą už ramybę atsisakė pakloti šešiaženklę sumą Laurynui Suodaičiui. Anot jos, dėl to dabar vyras skleidžia gandus, jog ši gyvena su kitu.

„Buvau įspėta, kad tai tikrai sulauks atsako.

Už taikias ir ramias, tylias skyrybas Suodaitis buvo manęs paprašęs virš 1 milijono eurų. O dabar nieko kito nesitikiu iš šio neadekvataus žmogaus.

Tikrai nenustebsiu, jei netrukus tapsiu miegančia ir su moterimis.

Visa tai – silpno žmogaus kerštas man už tai, ką jis man padarė tą balandžio vakarą, ką aš žinau apie jį“, – rašė ji.

„Anksčiau pats gyveno iš mano pinigų“

Toliau Viktorija papasakojo, jog toks šmeižtas – juokingas.

„Tai yra normalu, aš esu dviejų vaikų mama, kuri rūpinasi savo vaikais ir man svarbu, kad vyrelis nepakabintų ant manęs kokių skolų ar paskolų.

Juokinga ir apgailėtina, kaip jis mane nori šmeižti.

Šiai dienai, viskas, kas jam beliko, keršyti per skaudžiausią vietą, per vaiką, ir bandyti skleisti kažkokius gandus.

Nes nieko kito, kaip ir, negali. Viską, ką galėjo, padarė. Kad jūs žinotumėt, kiek jis bandė ir mano įmonei pakenkti. Pasišlykštėtumėt sužinoję, ką jis darė. O anksčiau pats gyveno iš mano uždirbtų pinigų.

Vaiką nori nuprikti, aš gyvenu su kitu vyru. Įdomu, ką dar prikalbės“, – prieš kamerą kalbėjo V. Siegel.