Viktorija Siegel Monake sutiko garsų aktorių: „Praktiškai nuotrauką bendrą turiu“

„Instagram“ žinoma moteris pasidalijo įrašu ir nuotraukomis iš Monake esančio restorano „La Môme Monte-Carlo“. Ten viešėjusi V. Siegel sutiko garsų aktorių Morganą Freemaną.

Garsus Holivudo aktorius vaidino filmuose „Pabėgimas iš Soušenko“ (angl. The Shawshank Redemption), „Now you see me“ ir kt.

„Ko gero daug kas esate matę tokius filmus kaip: „The bucket list“, „Going in style“, „Bruce Almighty“, kuriuose vaidina žymus pasaulio aktorius Morgan Freeman!

Vakar vakarieniavome šalimais jo staliuko! Tikrai labai faina gyvai sutikti ir pamatyti žmogų, kuri esi matęs ne vienam savo mėgstamam filme!

REKLAMA

REKLAMA

P.S. nuotrauką praktiškai bendrą su Morgan Freemanu turiu, jis ten už nugaros su žydra palaidine!“, – linksmai rašė nuomonės formuotoja.