Viktorija Siegel – apie Bunkaus perspėjimą ir gyvenimą su Suodaičiu: jis pardavė savo šeimą

LNK laidoje „Bučiuoju. Rūta“ V. Siegel-Suodaitė pasakojo, kad gyvenimas su vyru Laurynu gražus buvo tik socialinių tinklų nuotraukose. Anot nuomonės formuotojos, sutuoktinis ją dažnai žemindavo.

„Man nuolat kartodavo, kad aš nei šiokia nei tokia, kad nieko nemoku, kad moku tik prieš kamerą kaip beždžionė pašnekėti, bet esą nesugebu valdyti verslo, nemoku naudotis kompiuteriu, vadindavo įvairiausiais žodžiais. Tik kažkodėl aš pabaigiau kolegiją, o mano sutuoktinis tik 12 klasių baigęs“, – laidoje kalbėjo V. Siegel-Suodaitė.

Kaip pasakojo moteris, problemos santykiuose prasidėjo jau senokai. Viktorija dėl to kaltino save, bandė ieškoti priežasčių, o galiausiai net kreipėsi pagalbos į psichiatrą. Nuomonės formuotojos tikinimu, ne vienas specialistas jai sakė, kad to problema slypi ne joje. Pora planavo pas psichiatrą apsilankyti ir kartu, tačiau po lemtingojo antradienio, įvykus konfliktui, nespėjo to padaryti.

Pokalbio metu V. Siegel-Suodaitė prabilo ir apie vyro pasisakymus socialiniuose tinkluose. Moters teigimu, girdėti kandžias replikas apie blogus jos motinystės įgūdžius ir nuolat slėpti ašaras nuo vaikų – itin sunku. Nuomonės formuotoja tikino, kad dar prieš santuoką L. Suodaitis matė jos bendravimą su dukra Nicole, tad nesupranta, kodėl norėjo bendro vaiko, jei matė, kad ji – bloga mama.

„Aš labai norėjau būti su savo naujagimiu, bet viskas buvo ant mano pečių. Galvojat aš nenorėjau būti ta moteris, kuri mėgaujasi motinystės atostogomis ir gražiomis akimirkomis? Žinokit, deja. Aš neturėjau vyro, kuris mus išlaikytų, nei tėvų milijonierių. Privatūs darželiai, kelionės ir visa kita kainuoja. Ir aš turėjau eiti dirbti, o ne ilsėtis“, – sakė V. Siegel-Suodaitė.

Viktorija kalbėjo, kad jos problema – per didelis naivumas. Moteris teigė, kad prieš vestuves dėl itin skirtingo sutuoktinių turto prašė Lauryno pasirašyti priešvedybinę sutartį, tačiau šis atkirto, kad jei tai įvyks – vestuvių nebus.

„Aš šitą žmogų įsimylėjau iki tiek, kad aš savo buvusią šeimą sugrioviau, palikau tuometinį sužadėtinį Danielių Bunkų. Man čia sako, kad aš esu nenuoširdi, bet tuo metu aš prieš visą Lietuvą pasakiau, kad aš įsimylėjau kitą ir mes skiriamės su Danieliumi“, – sakė V. Siegel-Suodaitė.

Žinoma moteris laidoje užsiminė ir apie dabar vykstančią kovą tarp sutuoktinių dėl turto: „Galimai mano vyras turi finansuotoją, kuris viską sudėlioja taip, kad skyrybų metu jam padėtų atsiteisti nemenką pinigų sumą iš manęs ir pasidaryti verslą. Laurynas galimai pardavė savo šeimą, žmogų, kuris pagimdė jam vaiką. Vardan ko? Vardan pinigų. Aš net žinau, kokios sumos yra įvardintos.“

V. Siegel-Suodaitė tikino, kad nuo pat pirmos dienos Lauryno tikslas buvo pinigai, dėl to ją buvo perspėjęs ir buvęs sužadėtinis D. Bunkus.