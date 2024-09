Viktorija Mauručaitė – apie dukros pasiekimą ir paauglystę: „Būna visko“

Kaune, „Erudito“ licėjuje besimokanti V. Mauručaitės dukra Angela šiemet sulaukė svarbaus įvertinimo – buvo išrinkta viena iš „Erudito“ licėjaus ambasadorių.

Kaip skelbia mokykla, „Erudito ambasadoriaus“ apdovanojimas skirtas pagerbti pažangius, aktyvius, visuomeniškus, draugiškus „Erudito“ licėjaus moksleivius, demonstruojančius visapusišką asmenybę ir puoselėjančius licėjaus vertybes: darbštumą, draugiškumą, pilietiškumą, savarankiškumą.

Mergaitė – itin veikli

Su naujienų portalu tv3.lt kalbėjusi V. Mauručaitė teigė, kad dukra Angela – itin aktyvi ir žingeidi, tad tikėtina, kad todėl ir buvo pastebėta mokykloje.

„Licėjus kiekvienais metais atrenka mokinius, kurie tampa mokyklos ambasadoriais, šiemet Angela buvo išrinkta savo amžiaus kategorijoje. Šie vaikai atstovauja „Erudito“ licėjų ne mokyklos aplinkoje.

Dukra pernai sukūrė projektą „Vaikų Vikipedija“, kurį įgyvendina su klasės bendraminčiais, taip pat dalyvavo įvairiose konferencijose, pristatymuose, buvo labai aktyvi“, – sakė dviejų vaikų mama.

Lanko gausybę būrelių

Viktorija atskleidė, kad dukra Angela priklauso ir mokyklos tarybai. Be to, ji lanko tiek daug būrelių, jog tėvams net kyla iššūkis – kaip suspėti dukrą į visus juos nuvežti.

„Angela lanko muzikos mokyklą, groja fleita, priklauso „Medučio“ dainavimo kolektyvui paauglių grupėje, laukiame, kol galėsime eiti ir į jogą. Be visa to, dukra nori šokti, svajoja sugrįžti į baletą, ją traukia ir KPop šokiai. Nežinau, kaip viską spėsime, juk prie visa to dar reikia ir mokytis“, – pripažino ji.

Tiesa, kaip ir daugeliui moksleivių tėvų, taip ir Viktorijai kartais tenka paskatinti dukrą atlikti namų darbus, pasiruošti patikrinimams.

„Ji žino, kad reikia tai daryti, tik kartais tenka paraginti, kad nepasiliktų paskutinei minutei. Nebūna taip, kad Angela nepadarytų namų darbų – jai tai būtų didelė bėda. Tik tenka pastūmėti, kad netemptų gumos“, – juokėsi buvusi atlikėja.

Namuose būna visko

Pasiteiravus, ar nepasikeitė mamos ir dukros santykiai prasidėjus Angelos paauglystei, moteris pasakojo, kad šiuo gyvenimo etapu namuose būna visko.

„Ir durimis patranko, ir balsą pakelia, kaip ir bene visi paaugliai. Man vaiko paauglystę jau teko pereiti su pirmąja dukra Gabriele, o dabar vėl viskas iš naujo.

Kažkuria prasme abi seserys panašios – užsispyrę, turinčios charakterį. Taigi, mums, tėvams, tenka padirbėti, kad atrastume kompromisą“, – kalbėjo V. Mauručaitė.