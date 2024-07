Trejus metus su mylimuoju esanti Vasha atskleidė daugiau detalių: specialiai nesislapstom

„Mes kartu jau trejus metus. Tai nėra žmogus, kuris pasislėpęs ir niekas jo nemato. Bet kol kas jis nenori to viešumo ir aš puikiai tai suprantu“, – sako Vasha.

Jos mama - praeityje garsi dainininkė Viktorija Mauručaitė - dukrą pagimdė vos septyniolikos, todėl apie tai skalambijo visa Lietuva. Vasha juokiasi, kad seniai priprato prie žiniasklaidos dėmesio, bet to nesureikšmina ir žvaigžde nesijaučia. To dėmesio šiandien netrūksta ir atlikėjos dukrai Adrijai, kurios susilaukė su krepšininku Ronaldu Rutkausku. Vasha džiaugiasi, kad su vaiku ryšys yra be galo stiprus. Kaip jį pavyksta išlaikyti?

„Mudvi su dukra esame labai artimos. Manau, kad gal tam turėjo įtakos ir mano išsiskyrimas su jos tėčiu. Mes kartu su Adrija tikrai daug įvairių išbandymų patyrėme. Gyvenome ir su dešimt eurų kišenėje, ir daugiau pinigų turint. Dukra matė visas mano ašaras bei išgyvenimus. Nesistengiau nuo vaiko kažko nuslėpti, nes nemačiau prasmės jos apgaudinėti, bet tuo pačiu niekada netraumavau ir stengiausi, kad per daug visko nesužinotų. Natūraliai mūsų ryšys vis stiprėjo, “ – pasakoja Vasha.

REKLAMA

REKLAMA

Santykiai su buvusiu vyru

Po skyrybų su krepšininku, ji praktiškai viena liko rūpintis dukra. Gabrielė neslepia, kad kurį laiką tėtis buvo labai emociškai nutolęs nuo savo vaiko, o šiandien judviejų ryšys vėl atsinaujinęs.

REKLAMA

„Aš matau savo vaiko laimingas akis, kai ji turi tėčio šilumą ir dėmesį. Tačiau tam, kad ateitų šis etapas, mums abiems reikėjo labai daug praeiti.<...> Tikrai yra skirtumas, kaip aš į gyvenimą žiūrėjau prieš septynerius metus ir kas esu dabar, kaip suvokiu santykius, šeimą, laisvalaikį, darbą. Tai jeigu mes būtume išlikę kartu su Ronaldu, tai nemanau, kad būtume tiek užaugę, kiek užaugom būdami atskirai“, – sako Gabrielė.

O ar pavyko galiausiai nuoširdžiai atleisti savo buvusiam vyrui? Kokie jų santykiai dabar? Vasha atvirai sako, kad po skaudžios patirties leistis į naujas pažintis nebuvo lengva, tačiau jos širdyje vėl gyvena meilė. Ar tiesa, kad dabartinis mylimasis taip pat yra iš sporto pasaulio? Ar Gabrielė ryžtųsi vėl tuoktis ir turėti didesnę šeimą?

REKLAMA

REKLAMA

„Man vaikai yra absoliučiai viskas gyvenime. Jeigu galėčiau, tai turėčiau jų nors ir šimtą. Man leliukai yra kažkas tobulo, tikras stebuklas. Ir dabar, jei atvažiuojam pas draugus, kur yra mažų vaikų, tai jau visi žino, kad Gabrielė dažniausiai bus su vaikais“, – juokiasi atlikėja.

Ar šiandien ji jaučiasi saugi ir laiminga? Vasha teigia, kad tikrai taip, nes viskas, ko pasiekė, yra jos atkaklumo, ryžto ir darbštumo rezultatas. Nauji namai, kuriuos įsigijo pati, nauji verslo planai ir sėkmingas nuomonės formuotojos darbas socialiniuose tinkluose leidžia Gabrielei lengviau atsikvėpti. Ji atvirai sako, kad dabar pagrindinės pajamos yra būtent iš šios veiklos. Taigi kokia didžiausia suma, kurią pavyko uždirbti per mėnesį?

Visą pokalbį su Gabriele Grygolaityte-Vasha žiūrėkite straipsnio pradžioje.