Viktorija Macijauskienė prabilo apie šeimą: atskleidė dar vieną vyro Arvydo talentą

Atradusi holistiką, V. Macijauskienė vis labiau gilinasi į funkcinę mediciną ir sveiką gyvenseną, o visu tuo aktyviai dalijasi ir savo socialiniuose tinkluose.

Apie sveiką gyvenimo būdą, šeimos kulinarinius ritualus ir pasitaikančias gastronomines nuodėmes, Viktorija žiūrovams papasakos jau šį šeštadienį, TV3 laidoje „Virtuvės istorijos“.

Kaip įprasta laidoje, Viktorija Ilonai Juciūtei atskleis savo mėgstamiausių ingredientų trejetuką, iš kurių laidos vedėja turės sugalvoti receptą ir pagaminti jį kartu su savo viešnia.

Viktorijos mėgstamiausi ingredientai bus iš tiesų labai sveiki. Tai – žuvis, brokolis ir saldi bulvė. Iš šių produktų Ilona pasiūlys viešniai sukurti lengvą ir sveiką patiekalą – keptų brokolių, saldžių bulvių, avinžirnių ir lašišos salotas su česnakiniu medaus padažu.

Begamindamos šį gardų sveikuolišką valgį, Viktorija ir Ilona pasiners į šiltą ir moterišką pokalbį, kurio metu garsi moteris pasidalins ne tik savo mėgstamiausių ingredientų istorijomis, bet ir atskleis daugybę naudingų ir vertingų patarimų, susijusių su sveika mityba bei funkcine medicina.

„Jau 13 metų domiuosi holistika. Ši sritis įdomi man buvo visuomet, bet niekada nesupratau, kad tai yra labai svarbi mano gyvenimo dalis. Intensyviau mokytis ir gilintis į holistiką, integruotą sveikatą bei funkcinę mediciną, pradėjau maždaug prieš 5 metus“, – pasakos laidos viešnia.

Viktorija Macijauskienė prakalbo apie vyrą

Žinoma moteris taip pat pasidalins ir savo namų virtuvės paslaptimis. Anot Viktorijos, čia ji sukiojasi ne viena – jos vyras Arvydas taip pat yra puikus kulinaras.

„Iš tiesų, aš gaminu mažiau nei mano vyras. Man labai smagu, kad jis geba puikiai gaminti. Žinoma, kai atsiranda įkvėpimas, aš taip pat susigalvoju pagaminti įdomesnių patiekalų.

Turiu keletą savo firminių valgių, kuriuos labai mėgsta mano šeima, tačiau mėgstu gaminti ir tai, kas arti mano širdies. Priešuždegiminė mityba, Viduržemio jūros patiekalai – tokie receptai yra mano mėgstamiausi. Neslėpsiu, daug eksperimentuoju ir turiu įvairiausių patiekalų variacijų, tačiau visada stengsiuosi, kad kiekvienas produktas atskleistų savo išskirtinį skonį“, – kalbės Viktorija.

Holistinės medicinos ir integruotos sveikatos specialistė laidoje visiems televizijos žiūrovams pažers ir daugybę naudingų patarimų. Vienas jų yra labai susijęs su jos mylimiausiu ingredientu – saldžiąja bulve.

„Saldi bulvė mano mityboje užima svarbią vietą. Aš ją valgau 2-3 kartus per savaitę, nes laikausi principo, kad augalinės kilmės produktų mityboje turi būti pakankamai daug. Visuomet stengiuosi suvalgyti kuo daugiau šakninių daržovių – tokių, kaip saldžios bulvės, moliūgai, pastarnokai ar ropės.

Naudingas patarimas tiems, kurie nori sumažinti cukraus, desertų ar saldumynų suvartojimą – įtraukite šakninių daržovių į savo mitybos racioną. Šie produktai pažaboja norą saldumynams, o taip pat suteikia organizmui ir daug antioksidantų bei gerų veikliųjų medžiagų“, – patarimais dalinsis pašnekovė.

Tačiau ar Viktorija visuomet valgo tik sveikai? O gal yra kažkas, prieš ką žinoma moteris negali atsilaikyti?

„Mano vaikai mėgsta valgyti kotletukus, bulvių košytes ir kitus įvairiausius patiekalus. Džiaugiuosi, kad jie pamėgo mano varškėčių versiją, kuri yra be cukraus, be miltų, bet taip pat beprotiškai skani. Šiuos varškėčius aš saldinu bananais, o miltus keičiu į kokoso arba avižų miltus be glitimo.

Mes su vyru stengiamės edukuoti vaikus ir parodyti, kodėl reikėtų rinktis tokį produktą, vietoje kažkokio kito. Žinoma, nesame labai griežti ir kartais leidžiame sau pasmaguriauti. Būna dienų, kai užkandžiaujame, valgome traškučius ir geriame gazuotus gėrimus, nes sveika išimtis yra gerai ir emocinei, ir psichologinei sveikatai. Kartais tikrai galima sau leisti viską, jei tik norisi“, – šypsosis Viktorija.

Na, o kol Ilona ir laidos viešnia jaukiai kalbėsis bei gamins lašišos salotas, grilio guru Robertas Svetlauskas paruoš gardų jautienos T-bone kepsnį, kurį patieks kartu su chimi churri aioli padažu.

Negirdėtos ir įtraukiančios istorijos, atviri pokalbiai apie maistą ir kulinarines patirtis bei daug gardžių receptų – šeštadieniais, „Virtuvės istorijose“, 10 val. per TV3.