Karina Krysko – apie vieną auksinę taisyklę, kurios laikosi mityboje: „Stengiuosi riboti vieną dalyką“

Kaip įprasta laidoje, Karina Ilonai Juciūtei atskleis savo mėgstamiausių ingredientų trejetuką.

Iš jų laidos šefė sukurs patiekalą ir paruoš jį kartu su laidos viešnia.

Tad, kokia yra Karinos trijulė? Tai – šukutės, pomidorai ir marinuoti artišokai! Iš šių ingredientų Ilona pasiūlys dainininkei pasigaminti pastą su šukutėmis, kurią pagardins artišokų padažu ir keptais pomidorais.

Na, o begamindamos, abi moterys leisis į jaukų ir šiltą pokalbį, kurio metu ne tik paaiškės visos Karinos virtuvės paslaptys, bet ir mėgstamiausių ingredientų istorijos.

„Mano trys ingredientai yra labai apgalvoti – šukutės, pomidorai ir artišokai. Būtent pastaruosius atradau labai seniai – per savo sesers vyrą, kuris yra libanietis. Kadangi jis labai mėgdavo egzotiškesnius ingredientus ir patiekalus, pas juos pirmą kartą paragavau ir artišokų. Man jie taip patiko, kad dabar vyras iš manęs juokiasi, jog galiu nusipirkti stiklainį artišokų ir suvalgyti juos per vieną kartą. Na, o kalbant apie šukutes, jų tikrai nevalgau taip dažnai kaip norėtųsi. Pirmą kartą su jomis susipažinau tuomet, kai plaukėme kruizu. Iš pradžių galvojau, kas čia per žuvis? O paragavus, šukutės tiesiog ištirpo mano burnoje. Tada supratau, kad tai bus vienas iš mėgstamiausių mano patiekalų“, – pasakos Karina.

Lygiai taip pat, kaip šiuos egzotiškesnius ingredientus, K. Krysko mėgsta ir lietuvių pamiltus pomidorus. Kaip laidoje pasakos viešnia, ji ne tik noriai pasirodo scenoje, bet ir sukiojasi šiltnamyje, kuriame auga ši gardi daržovė.

„Pomidoras man yra daržovių karalius. Nuo pat vaikystės gyvenau name, kur turėjome gabalėlį žemės, todėl visada viską užsiaugindavome patys. Dabar taip pat turiu mažą šiltnamį, kuriame mėgstu sukiotis ir auginti pomidorus. Kiekvienais metais vis planuojame, kokių naujų pomidorų rūšių reikėtų užsisodinti, nes nėra nieko geresnio už didelį, šiltą ir kvepiantį pomidorą“, – kalbės garsi moteris.

Pasakodama apie savo mylimiausius produktus, K. Krysko laidoje prisimins ir savo vaikystę. O žiūrovams ji atskleis ir gardžiausius bei labiausiai nostalgiją keliančius mamos patiekalus.

„Mano mama buvo puiki šeimininkė. Ji visada buvo labai svetinga, todėl mūsų namuose niekada nebūdavo tik vieno patiekalo – būdavo pirmas, antras, trečias ir net kompotas. Labai gerai prisimenu jos keptus pyragėlius su įvairiausiais įdarais. Tačiau be saldumynų, valgydavome ir daug daržovių: salotų ir mišrainių. Todėl mūsų mityba buvo pakankamai sveika“, – prisiminimais dalinsis ji.

Tačiau net ir dabar pažvelgus į Kariną ir jos nepriekaištingas kūno linijas, būtų galima pagalvoti, kad moteris laikosi griežtų dietų ir tikrai nevalgo visko, kas papuola po ranka. Vis dėlto, anot dainininkės, ji valgo viską, tik stengiasi riboti vieną skanų, bet nuodėmingą dalyką.

„Mes visada visur skubame ir kartais nė nespėjame pavalgyti, kas tikrai nėra gerai. Meluočiau sakydama, kad kiekvieną rytą atsikeliu anksti ir visi kartu sėdame prie pusryčių stalo, nes taip tikrai nėra... Atsikėlusi aš mėgstu viską daryti lengvai, neskubant, todėl dažniausiai pusryčiais mūsų namuose pasirūpina Jeronimas. Žinoma, aš taip pat mėgstu gaminti, o dar labiau mėgstu saldumynus. Prisipažinsiu – tikrai valgau viską, tačiau visada stengiuosi riboti cukraus kiekį. Iki pat šiol negaliu atsisakyti saldžios arbatos, tačiau vietoje cukraus stengiuosi naudoti medų. Kadangi visi šeimoje esame smaližiai, medus mūsų namuose yra valgomas kilogramais“, – juoksis K. Krysko.

O kol Ilona ir Karina šnekučiuosis bei gamins pastą, kepsninių virtuozas Robertas Svetlauskas paruoš sotų ir gardų smash, arba kitaip – traiškytą mėsainį, kuriam atsispirti bus tiesiog neįmanoma!

