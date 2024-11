Viktorija Jakučinskaitė atskleidė, kokias plastines operacijas pasidarė: „Vienas chirurgas netgi atsisakė mane operuoti“

„Aš ruošiausi ne šventei, aš ruošiausi gyvenimui ilgam, gražiam, kokybiškam. Ir aš noriu išlaikyti šitą formą iki gyvenimo pabaigos, aš noriu būti graži, pasitikinti savimi, grožėtis savimi iki tiek, kiek man dienų šitoj žemėj lieka“, – sakė Viktorija, atskleisdama, kaip sportas, savęs priėmimas ir drąsa būti kitokia padeda kurti ne tik išorinį grožį, bet ir vidinę harmoniją.

Viktorija Jakučinskaitė (23 nuotr.) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) +19 Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Jakučinskaitė (nuotr. asm. archyvo)

(23 nuotr.) FOTOGALERIJA. Viktorija Jakučinskaitė

Atvirumas seksualumui – laisvės forma

Paklausta apie seksualumo reikšmę gyvenime, Viktorija pabrėžė, kad moteriškumo ir seksualumo priėmimas tapo svarbia jos asmenybės dalimi.

REKLAMA

REKLAMA

„Man šiaip labai šita tema patinka, aš šiaip esu ganėtinai seksuali, atvira moteris, man labai patinka gražios nuotraukos su apatiniais. Aš, pavyzdžiui, save kai rodau Instagrame, labai dažnai taip būna, arba maudymukai, arba apatiniai, aš nesivaržau visiškai. Ir man iš viso gražu tas moteriškumas“, – atviravo Viktorija.

REKLAMA

Tačiau taip buvo ne visada. Viktorija pripažįsta, kad drąsos priimti savo kūną atsirado tik perkopus 30-metį.

„Aš labai buvau kukli iki kokių 35 metų. [...] Aš galvoju, kad moteris gražiausia yra po 35, nes žinai kaip būna, iš pradžių tau duoda gamta ir tu naudojiesi tuo, ką tu gavai iš gamtos, bet jau po 30 tu jau turi rezultatą tokį, kurį pati sukūrei. Tai ką aš pradėjau daryti? Aš pradėjau reguliariai sportuoti, ir mano kūnas labai išgražėjo, bet ne iš karto, žinok. Čia reikėjo kokių dviejų metų. [...] Ir aš pamenu tą pirmą rezultatą, kai aš sakau „Kas su mano kojom? Kažkokios kojos? Mano? O!“ O prieš tai aš net gėdijausi be pėdkelnių išeiti“, – pasakojo ji.

REKLAMA

REKLAMA

Plastinė chirurgija – ne tabu, o priemonė pokyčiams

Viktorija taip pat atvirai kalbėjo apie plastinės chirurgijos svarbą savo gyvenime. Pirmasis žingsnis buvo krūtinės operacija, kurią ji įvardija kaip sprendimą, kurį reikėjo priimti anksčiau.

„Nuo 30 aš pradėjau sportuoti, po to dar pamenu, kai pasidariau plastinę operaciją – susitvarkiau krūtinę, aš ją pasidariau ir galvoju sekančią dieną, kodėl aš to nepadariau anksčiau? Aš dešimt metų laukiau vis kažko, ir galvoju, kodėl aš jos nepasidariau anksčiau? Ir tada jau atsirado noras išsirenginėti ir rodyti save“, – sakė Viktorija.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Praėjus kuriam laikui, moteris nusprendė atlikti krūtinės korekciją – teko pakeisti implantus, o tuo pačiu ji nusprendė pasikoreguoti ir pilvą, kuris, kaip pati teigia, „tikrai trukdė“. Ji pripažįsta, kad chirurgas, atlikęs operaciją, labai atsargiai vertino jos lūkesčius.

„Vienas chirurgas netgi atsisakė mane operuoti. Manęs tas chirurgas nepriėmė, nes sakė „Aš su tavimi turėsiu problemų, tu būsi nepatenkinta“, o kitą radau labai gerą, jis labai man norėjo padėti. Man reikėjo ir krūtinės korekcijos – reikėjo keisti implantus, nes buvo parinkti per sunkūs, ir tada susitarėm dėl pilvo. Buvo tas ruožas, kurį jis galėjo nukirpti, bet jis dar tą dieną, ryte man sako: „Viktorija, gal nedarom to pilvo?“. Daug ką profesionalai gali pasakyti, bet tu vis tiek gi turi savo vizijas. Aš taip pasakysiu, dabar aš nesigailiu, aš dabar visiems rodau savo darbo rezultatą. Man be galo gražu yra“ – sako moteris.

REKLAMA

Motyvacija – gyvenimui, o ne progai

Paklausta apie motyvaciją sportuoti ir prižiūrėti savo kūną, Viktorija pabrėžė, kad ją veda ne trumpalaikiai tikslai, o noras gyventi kokybišką gyvenimą.

„Treneris yra brangu, tikrai sportas yra brangu. [...] Bet aš tikslingai žinau, kad ta suma pas mane skirta būtent mano savijautai, mano grožio formulei, kad tai yra man, ir man tai yra labai svarbu. Čia yra investicija į save“, – aiškino ji.

REKLAMA

Tačiau moterims, kurios negali skirti finansų sporto klubui ar asmeniniam treneriui, Viktorija pataria rasti būdų sportuoti savarankiškai: „Yra pilna „YouTube“, jeigu tu negali visiškai tam pinigų skirti, pilna yra programėlių visokių, tu gali tai daryti pati“.

Grožio standartai keičiasi

Viktorija pastebi, kad visuomenė tampa vis atviresnė ir laisvesnė, o tradiciniai grožio standartai – lankstesni.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Dabar populiaresni tampa kitokie žmonės, kurie arba yra apkūnūs, arba yra jau vyresnio amžiaus, arba turi dar kažkokią negalią. [...] Moterys nori tos laisvės. Mes visos pavargom atitikti tuos visus standartus, čia yra per daug pastangų. Mes visą laiką stengiamės, mes tiek laiko investuojam, pinigų, pastangų, ir kai tu matai va tokį pavyzdį, tu galvoji „Ir aš taip galiu. Ir aš galiu pasijausti graži tame kūne“, – sako Viktorija.

REKLAMA

Nors Viktorija džiaugiasi dabartiniais pasiekimais, ji neslepia, kad senėjimas kelia dvejonių. Tačiau štai kaip kūrėja įsivaizduoja save senatvėje.

„Viena mano pusė įsivaizduoja, kad, pavyzdžiui, aš sėdžiu Italijoje, balkone, pavyzdžiui, kokioj terasoj, su gražiu vaizdu į jūrą, rūkau ir geriu kokį nors Aperolį, ir būtinai su leopardine suknele“, – šypsosi moteris.

REKLAMA

Pasak Viktorijos Jakučinskaitės, grožis ir pasitikėjimas savimi nėra greitų sprendimų rezultatas, bet ilgalaikės investicijos į save išraiška. Moteris įkvepia nebijoti pokyčių, priimti savo unikalumą ir ieškoti grožio tiek viduje, tiek išorėje.

Visą tinklalaidę su Viktorija Jakučinskaite galite žiūrėti čia.