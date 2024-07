Viešėdama Italijoje socialiniame tinkle „Instagram“ V. Jakučinskaitė dalijosi su sekėjais kelionės akimirkomis.

Paviešinusi nuotrauką, kurioje moteris matyti vaikštinėjanti gatve pasipuošusi vasarišku tigro rašto kostiumėliu, moteris sulaukė netaktiškos replikos.

„Užpakalis jau storulis“, – rašoma sekėjos žinutėje, kurią „Instagram“ istorijose paviešino pati V. Jakučinskaitė.

Sulaukusi kandžios replikos, Viktorija nusprendė socialiniame tinkle užkurti diskusiją. Ji paviešino savo nuotrauką su tuo pačiu kostiumėliu ir kreipėsi į sekėjus.

„Iškeliu diskusiją į viešumą. Man čia parašė, kad mano užpakalis per didelis jau, ką manote? Laukiu jūsų nuomonių komentaruose po postu“, – parašė ji socialiniame tinkle.

Po įrašu pasipylė daugybė komentarų, kuriuose moterys puolė ginti V. Jakučinskaitę.

„Viktorija, o tau ne pofik, ką galvoja kiti apie tavo užpakalį??? Tavo šikna kokia nori, tokia ir yra, ar dabar būtina visais klausimais paklausti komentatorių nuomonės?“ – pasisakė Neringa Zeleniūtė.

„Eina jie velniop su savo komentarais“ – pridūrė kita sekėja.

Išdėstė, ką galvoja

Kiek vėliau V. Jakučinskaitė sekėjams pasakojo, kad šiuo įrašu atliko gerą socialinį eksperimentą.

„Aš, aišku, galėjau ištrinti tą jos žinutę, užblokuoti, viską galėjau padaryti. Bet noriu parodyti, kad tai nėra normalu. Nėra normalu parašyti kitai moteriai, kad tavo stora šikna, tavo maži papai, kreivos kojos. Nereikia.

Gerai, kad aš turiu normalius santykius su saviverte, aš savo šikną vertinu blaiviai. Man su ja viskas gerai, aš su ja gyvenu. Nėra ji man baisi ar kažkokia stora. Aš ja esu patenkinta.

Ir tikrai man nėra dėmesio trūkumas ar reikalinga nuomonė, ar tikrai mano užpakalis per didelis, ar per mažas. Ne, aš to neprašyčiau. Bet jūs, rašydamos komentarus, ir aš, paviešindama tokią žinutę, parodžiau, kad tai nėra norma, kad negalima kitai moteriai taip rašyti.

Pažiūrėkite, kaip visi sveiki žmonės sureagavo – taip rašyti ir elgtis negalima, tai nesveika. Negalima spręsti, koks kieno užpakalis – geras ar ne. Baikime tas patyčias“, – kalbėjo V. Jakučinskaitė.