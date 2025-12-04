„Vienas namuose“ blogiuko gyvenimas pasikeitė kardinaliai: štai kaip jis gyvena dabar

1990 m. pasirodęs kino hitas „Vienas namuose“ tapo neatsiejama švenčių sezono dalimi ir įtvirtino Macaulay Culkiną kaip vieną sėkmingiausių visų laikų vaikų aktorių. Jis įkūnijo aštuonmetį Keviną – išdykėlį, kurį šeima per Kalėdas netyčia palieka vieną namuose, ir kuris priverstas ginti savo namus nuo dviejų įsibrovėlių.
„Vienas namuose“ žiūrėkite gruodžio 7 d. 14:20 val. per TV3!
Prabilo apie filmą
Vieną iš jų – nerangųjį Marvą, priklausantį „Šlapiųjų banditų“ duetui – suvaidino aktorius Danielis Sternas. 68-erių aktorius, pasirodęs dviejuose pirmuose filmuose kartu su Joe Pesci, prieš kelerius metus pasitraukė iš Holivudo.
Nors jis dar retkarčiais pasirodo ekrane, paskutinį kartą – „Apple TV+“ seriale „For All Mankind“ (2023–2024 m.), – didžiąją savo laiko dalį dabar leidžia Kalifornijos Ventura apskrityje esančiame ūkyje. Čia kartu su žmona jis augina galvijus, prižiūri citrusų sodus ir užsiima skulptūra.
Paklaustas, kodėl nedalyvaus jokiame filmo 35-mečio minėjime, D. Sternas žurnalui „People“ atsakė juokaudamas: „Aš nepalieku savo ūkio. Čia nieko asmeniško prieš filmą. Jei reikia – galiu prisijungti telefonu ar per „Zoom“, bet… aš tiesiog mėgstu būti namuose.“
Aktorius pripažįsta besidžiaugiantis milžinišku filmo populiarumu, tačiau asmeninis dėmesys jam vis dar kelia diskomfortą.„Mėgstu žinoti, kad žmonėms jis patinka, bet kai kas nors prieina ir sako: „Mes jį dieviname“, – tai kartais šiek tiek pribloškia“, – teigė jis.
D. Sternas taip pat yra pripažinęs, kad „Vienas namuose“ iš esmės yra matęs tik vieną kartą – per pasaulinę premjerą 1990 m. „Mačiau iškarpų, mačiau, kaip filmas kartais pasirodo televizijoje, kur matau save griūvantį ant žaislų. Bet rimtai – ar tikrai sėdėsiu ir žiūrėsiu save?“ – juokėsi aktorius.
Vis dėlto jis patvirtina, kad filmą vertina ypač palankiai: „Aš jį dievinu. Tai nuostabus filmas. Scenarijų žinau mintinai.“ Pasak jo, kai tik baigiamas filmavimas, kūrybinis procesas jam būna „užbaigtas“, ir laikas „keliauti prie kito projekto“.
Tuo tarpu filmo režisierius Chrisas Columbusas mano, kad „Vienas namuose“ šiandien yra tapęs savotišku kultūriniu laiko ženklu, kurio nereikėtų perdirbti ar bandyti atkurti. Po to, kai „Disney+“ 2021 m. pristatė naują versiją „Home Sweet Home Alone“, jis „Entertainment Tonight“ sakė: „Negalima pakartoti to ypatingo momento. Mėginimas atgaivinti tai, ką sukūrėme prieš 35 metus, būtų klaida. Filmas turėtų būti paliktas ramybėje.“
1992 m. pasirodė „Vienas namuose 2: Pasiklydęs Niujorke“, kuriame sugrįžo visa pagrindinė aktorių komanda ir kurį vėl režisavo C. Columbusas. Vėlesni tęsiniai buvo kuriami jau kitų komandų. Pirmuosius tris filmus parašė garsusis scenaristas ir režisierius Johnas Hughesas.
