Vidas Bareikis atskleidė, kodėl išsiskyrė su Jurga Šeduikyte

Laidoje „Nepatogūs klausimai“ V. Bareikis atvirai prabilo apie skyrybų skausmą.

Anot jo, kurį laiką pora vaikščiojo pas psichoterapeutą ir stengėsi išgelbėti santykius, tačiau po kiek laiko paaiškėjo, kad tai padaryti jau per sunku.

Viskas pasikeitė po vienos nakties

„Po tos nakties aš supratau, kad viskas, aš nebeturiu jėgų to daryti. Tiesiog laikiausi mūsų bendrame bandyme tai daryti kiek tik galiu. Intensijos tame rodžiau labai daug.

Žinojau, kad tai blogai, bet dariau viską, kas įmanoma, kad liktume kartu. Jurga tuo momentu negalėjo to daryti, nes, kaip aš suprantu, jai buvo per sunku. Jai per daug skaudėjo ir ji pasakė: viskas, aš nebegaliu“, – Delfi TV laidoje sakė atlikėjas.

Galiasiai jis pridūrė, kad po tos nakties nuėjo pas psichoterapeutą ir pasakė, kad daugiau santykių gelbėti nereikės.

Nors šiuo metu pora išsiskyrusi, pats Vidas yra teigęs, kad su Jurga palaiko šiltus santykius.