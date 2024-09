Vėžiu serganti Kate Middleton pasirodė viešumoje: nuslėpė nuo gerbėjų

Šiandien princesė Kate netikėtai apsilankė Anglijos nacionaliniame balete. Tai yra jos antrasis pasirodymas viešumoje po chemoterapijos pabaigos.

Ketvirtadienio popietę 42 metų Kate dalyvavo privačiame Anglijos nacionalinio baleto spektaklio „Žizel“ (Giselle) spektaklyje „Sadler's Wells“, rašoma express.co.uk.

Jokių kelionės į Londoną nuotraukų nebuvo paskelbta, tačiau princesė savo socialinės žiniasklaidos puslapiuose pasidalijo asmenuke, kurioje išreiškė, kaip jai patiko pasirodymas.

Ji sakė: „Sveikinu ir dėkoju Anglijos nacionaliniam baletui ir „Sadler's Wells“ už turiningą, jaudinantį ir įkvepiantį Akramo Khano „Žizel“ spektaklį. Aukščiausio lygio kūrybiškumas! C.“

Žinutės pasirašymas raide „C“ (kaip Catherine) rodo, kad tai buvo asmeninė vyresniosios karališkosios šeimos atstovės žinutė.

Tai jau antrasis Kate pasirodymas po to, kai ji atskleidė, kad šį mėnesį baigė chemoterapijos kursą.

Pirmąjį kartą ji renginyje dalyvavo sekmadienį, kai kartu su savo vyru Velso princu ir karaliumi bei karaliene atvyko į Krathie bažnyčią netoli savo Balmoralo dvaro Škotijoje.

Congratulations and thank you to @ENBallet and @Sadlers_Wells for the wonderfully powerful, moving and inspiring performance of Akram Khan’s Giselle. Creativity at its best! C pic.twitter.com/YbnMd7j9Pi

