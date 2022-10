Vaizdo įrašas tirpdo širdis: slėptuvėse besislapstantiems ukrainiečiams vyras jautriai sugrojo smuiku

Visai neseniai buvo paviešintas jautrus vaizdo įrašas, kuriame vyras grojo smuiku kitiems ukrainiečiams.

Vaizdo įraše, kurį tviteryje paskelbė Ukrainos gynybos ministerija, matyti, kaip vyrui grojant aplink susėdę dešimtys žmonių šviečia telefonu.

A bomb shelter in Rivne. As a result of russian missile attacks, part of the city remains without electricity and water. pic.twitter.com/nMEeNCCraj