Užfiksavo neeilinį poelgį Pink koncerto metu: „Nežinau, kaip aš dėl to jaučiuosi“

JAV dainininkė buvo įpusėjusi dainuoti savo dainą „Just Like A Pill“, kai pastebėjo, kad maišelis su pelenais atsidūrė šalia jos kojų, rašo mirror.co.uk.

Pasilenkusi ji nustojo dainuoti, o muzika skambėjo toliau. 43-ejų moteris pažvelgė į kažką minioje ir pasakė: „Tai jūsų mamos pelenai?“

Nervingai nusijuokusi ji tęsė: „Nežinau, kaip aš dėl to jaučiuosi“. Paskui ji nunešė permatomą maišelį prie scenos krašto ir padėjo jį šalia garsiakalbio.

Ji iškart grįžo prie dainos, tačiau tęsdama savo pasirodymą vis dar atrodė sumišusi.

Klipas buvo įkeltas į socialinius tinklus, o incidentas, kaip teigiama, įvyko per jos vasaros karnavalo gastroles Hyde parke.

Someone gave their Mothers ashes to Pink. I need yall to have boundaries like girl what?! 😭😂 pic.twitter.com/OkL4762fEs