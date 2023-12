Užfiksavo neeilinį incidentą tiesioginio eterio metu: vedėja rodė vidurinį pirštą

Trečiadienį BBC naujienų kanalo vyriausioji laidų vedėja Maryam Moshiri tiesioginio eterio metu buvo užfiksuota rodanti vidurinįjį pirštą.

Supratusi, kad yra tiesioginiame eteryje, ji nuleido ranką ir surimtėjusi pradėjo sakyti žodžius.

Nepadorų gestą užfiksavo žiūrovai, o netrukus socialiniuose tinkluose išplito incidento įrašas.

Iraniečių kilmės žurnalistė, kuri BBC pradėjo dirbti 2003 m., vėliau tvirtino, kad pokštavo su operatoriais ir jokiu būdu nesišaipė iš žiūrovų.

Platformoje „X“ ji rašė: „Vakar prieš pat pirmą valandą šiek tiek pajuokavau su komanda.

Apsimečiau, kad skaičiuoju, nes režisierius skaičiavo nuo 10 iki 0... įskaitant pirštus, kad parodytų skaičių. Taigi nuo 10 laikomų pirštų iki vieno.

Kai priėjome prie 1, juokaudama iškėliau vidurinį pirštą ir nesupratau, kad tai bus užfiksuota kamera.

Tai buvo privatus pokštas su komanda ir labai atsiprašau, kad jis pasirodė eteryje! To nenorėjau ir atsiprašau, jei ką nors įžeidžiau ar nuliūdinau. Nebuvau nusitaikiusi į žiūrovus ar net į žmogų.

Tai buvo kvailas pokštas, skirtas nedaugeliui mano bičiulių.“

Hey everyone , yesterday just before the top of the hour I was joking around a bit with the team in the gallery.



I was pretending to count down as the director was counting me down from 10-0.. including the fingers to show the number. So from 10 fingers held up to one.



When…

