Naujienų portalui tv3.lt Monika Falcon atskleidė, kodėl trumpam grįžo į Lietuvą bei prakalbo apie mamą.

Už Atlanto gyvenimą kurianti Monika Falcon – apie tai, kodėl trumpam grįžo į Lietuvą ir mamą: „Esame artimos ir išsipasakojame viena kitai"

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Už Atlanto gyvenimą kurianti Monika Falcon – apie tai, kodėl trumpam grįžo į Lietuvą ir mamą: „Esame artimos ir išsipasakojame viena kitai“

Kovo 22-oji – ypatinga diena Giulijai Baužienei, kuri švenčia 57-ąjį gimtadienį. „Grįžau į Lietuvą, kad pabūčiau šią dieną kartu, nes ne visus gimtadienius galėdavau būti. tekdavo juos atšvęsti šiek tiek vėliau. Mano mamytė ir aš dažnai darome staigmenas kitiems žmonėms, bet ne visada pavyksta padaryti staigmenas viena kitai.

Šį kartą sugalvojau padaryti vaizdo sveikinimą su draugais, kolegomis, giminėmis ir ypatingais žmonėmis. Įrašiau savo sveikinimą Niujorke ant dangoraižio stogo. Sveikinimas trunka apie 40 minučių“, – kalbėjo pašnekovė.

Paklausta, kokių vertingų pamokų išmoko iš mamos, Monika atskleidė, kad stengiasi į gyvenimą nežiūrėti per daug rimtai: „Dabar mokausi nežiūrėti i viską pernelyg rimtai. Nepriimti jokio negatyvo iš aplinkinių. „Kill them with kindness“ yra toks posakis, bet kartu ir nubrėžti savo ribas. Pasakyti ne.“

Nepaisant to, kad Monika su mama Giulija atrodo ypač artimos, tačiau ir jų namuose būna tam tikrų nesutarimų. „Kilus nesutarimams mes kalbamės ir randame išeitį. Kalbamės kiekvieną dieną ir ne po vieną kartą. Net tada, kai būnu išvykusi. Dalinamės ir džiaugsmais ir rūpesčiais“, – šyptelėjo ji.

Pasak pašnekovės, jos viena nuo kitos nieko neslepia, o tai tik dar labiau sustiprina jų ryšį: „Aš saugoju savo mamytę nuo pergyvenimų, kiek tik įmanoma. Priklausomai nuo situacijos, bet mes tikrai esame artimos ir išsipasakojame viena kitai.“

Baigdama pokalbį apie mamą ir jos gimimo dieną, Monika Falcon skyrė jai palinkėjimą. „Palinkėčiau, kad niekada nieko sau negailėtų ir darytų tik tai, ko širdis geidžia.“