„Ukraine 24“ kanalo transliacijos jau vyksta lietuvių ir anglų kalbomis: TV3 ir toliau ieško vertėjų

Nuo rytojaus, kovo 2-osios, planuojama ukrainiečių žinių kanalą „Ukraine 24“ pradėti versti ir į rusų kalbą.

„Praėjusią savaitę priėmėme daug skubių, tačiau labai reikalingų sprendimų – ne tik sustabdėme rusiškų kanalų transliavimą, bet ir pradėjome transliuoti tą, kuris suteiktų tiksliausias žinias – „Ukraine 24“. Pakvietėme prisijungti savanorius ir vertėjus, tad jau šios savaitės pradžioje TV3 žiniasklaidos grupės valdomais kanalais jie į lietuvių ir anglų kalbas pradėjo versti ukrainietiškas žinias. Nors ir skaudančia širdimi, bet visi jie nori prisidėti prie tikrų naujienų sklaidos. O kad žinia apie tai, kas iš tikrųjų vyksta Ukrainoje plistų dar greičiau, ir toliau labai kviečiame prisijungti vertėjus“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.

Vertėjai kviečiami susisiekti šiuo adresu: [email protected]

Kviečiame žiniasklaidą prisijungti prie šios TV3 grupės iniciatyvos ir pridėti kanalo transliaciją prie savo kabelinių ir palydovinių platformų.

REKLAMA

Techniniai transliacijos parametrai: satellite Astra 4A at 4.8°E, Frequency: 11938 MHz, polarization: linear Vertical, Standard: DVB-S2, modulation: 8PSK, Symbol rate: 27500, FEC: 5/6, Roll-off 0,2, Service ID: 10650, Channel name: Ukraina 24 International/ languages: Ukrainian (Original), English, Russian and Lithuanian

„Ukraine 24“ žinias lietuvių kalba galite stebėti čia:

„Ukraine 24“ žinias anglų kalba galite stebėti čia:

„Ukraine 24“ žinių kanalas – bendras didžiausių Ukrainos žiniasklaidos kompanijų ir susivienijusių žurnalistų kanalas, kuriuo jie kovoja už savo demokratiją ir laisvą žodį.

TV3 žiniasklaidos grupė užtikrina savo grupės valdomuose kanaluose nepirkti ir netransliuoti rusiškos produkcijos ir reklamos.

Visais grupės valdomais kanalais – televizijoje, radijuje ir naujienų portale tv3.lt – žmonės kviečiami prisidėti prie paramos Ukrainai akcijos „Mėlyna geltona“, adresu www.blue-yellow.lt/lt .