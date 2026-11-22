U. Siparė su šeima atvyko pasiklausyti bičiulės atliekamų legendinės grupės ABBA dainų.
Ugnė Siparė braukė ašarą
Tačiau didžiausia vakaro staigmena jai tapo scenoje pasirodžiusi mažoji dukrelė Uma.
Koncerto metu mergaitė prisijungė prie S. Lebrikaitės ir kartu su ja atliko vieną iš ABBA kūrinių.
Vaizdo įraše matyti, kaip mažoji drąsiai įsitraukia į pasirodymą, o vėliau apsikabina su atlikėja.
Šią akimirką stebėjusi Ugnė neslėpė emocijų – moteris viską nufilmavo ir pasidalijo įrašu socialiniuose tinkluose.
„Rankos dreba, ašaros byra – pasidedu šitą čia. Ne tam, kad prisiminčiau (nes nepamiršiu niekada), o tam, kad greitai surasčiau. Sandra, ačiū!“ – jautriai kreipėsi į bičiulę U. Siparė.
Komentaruose pasipylė komplimentai mažajai Umai.
„Kaip gražiai!!! O jau kalbos aiškumas ir tarimas! Nežinau, čia mamos ar močiutės įtaka, bet įspūdingai mažoji!“ – rašė viena sekėja.
„Jūs abi šaunuolės, gražuolės“, – pridūrė kita.
„Bet kaip puikiai intonuoja trimetė mergaitė!“ – stebėjosi trečia.