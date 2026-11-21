Su viena tokia situacija anksčiau yra susidūrusi ir ilgametę patirtį televizijoje turinti TV3 Žinių vedėja Donata Račaitė-Vaiciekiūtienė.
Kuriozinė situacija eterio metu
Kiek anksčiau vienos tiesioginės transliacijos metu moteriai netikėtai iškrito auskaras.
„Pranešant apie naujieną pajutau, kad kažkas nukrito ant kelių.Ir pirmoji mintis: atsisegė mikrofonas! Skaitydama žinią galvoje per sekundę turėjau sugalvoti, ką daryti, juk tikriausiai žiūrovai manęs negirdi, pagalvojau.
Ar pult ieškot to mikrofono, ar tiesiog ankščiau pabaigt naujieną. Pasirinkau antrąjį variantą. O rodant reportažą pamačiau, kad joks ne mikrofonas, o tiesiog auskariukas. Labai pralinksmino jau po visko, nors tą akimirką ir buvo jaudulio galvojant, kas čia krenta nuo manęs“, – anksčiau sakė žinių vedėja Donata.
Akimirka iš kuriozo eterio metu – straipsnio viršuje.
Dar kiek anksčiau žiūrovai feisbuke sunerimo dėl eterio metu nusikosėjusios žinių vedėjos ir klausė, ar mergina jaučiasi sveika. Tuomet Donata paaiškino, kad jaučiasi gerai ir skubėjo nuraminti, kad netikėtai užspringo.
Ištrauka pamatykite čia:
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